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Впервые в истории стали известны зарплаты всех игроков «Барыса»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 10:29
Впервые в истории стали известны зарплаты всех игроков «Барыса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портал «Спорт-Экспресс» впервые в истории опубликовал зарплаты всех хоккеистов КХЛ, в том числе и представителей астанинского «Барыса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Так, в минувшем сезоне самыми высокооплачиваемыми игроками казахстанского клуба стали Линден Вей и Никита Михайлис, которые получили по 50 миллионов рублей (278,73 миллионов тенге по текущему курсу), Алекс Грант заработал 45 млн руб. (250,85 млн тенге), Майкл Шапю — 26 млн руб. (144,94 млн. тенге), Крис Биграс, Юлиус Гудачек и Энтони Луис — по 25 млн. руб. (139,36 млн тенге), Джесси Грэм — 23 млн руб. (128,21 млн тенге), Джереми Бракко — 22 млн руб. (122,64 млн тенге), Иван Мищенко и Нельсон Ножье — по 18 млн руб. (100,34 млн тенге), Кирилл Савицкий и Антон Сагадеев — по 13 млн руб. (72,47 млн тенге), Михаил Григорьев и Кирилл Максимов — по 10 млн руб. (55,75 млн тенге), Алихан Асетов и Егор Шалапов — по 9 млн руб. (50,17 млн тенге), Никита Бояркин — 8 млн руб. (44,60 млн тенге), Егор Петухов и Аркадий Шестаков — по 6 млн руб. (33,45 млн тенге), Самат Данияр, Михаил Рахманов и Юрий Сергиенко — по 5 млн руб. (27,87 млн тенге), Адиль Бекетаев, Дмитрий Гурков и Андрей Шутов — по 4 млн руб. (22,30 млн тенге), Тамирлан Гайтамиров — 3 млн руб. (16,72 млн тенге).

Стоит отметить, что в список все же не попали некоторые молодые казахстанские игроки — такие, как Ансар Шайхмедденов и Динмухамед Кайыржан, заигранные за основу «Барыса». Минимальная зарплата хоккеистов из публикации «Спорт-Экспресса» составляет 1 млн руб. (5,57 млн тенге). Суммарно все 586 представленных изданием игроков лиги получают 11,993 млрд руб. (66,86 млрд тенге).


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