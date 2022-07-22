22 Июля 2022 20:02

Впервые в истории сразу три казахстанца сыграют в полуфинале домашнего Челленджера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определились полуфиналисты «Кубка Президента» в мужском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Вторая ракетка Казахстана Дмитрий Попко одолел трехкратного победителя «Кубка Президента», россиянина Евгения Донского 7:5, 6:4. В полуфинале казахстанцу предстоит сразиться с первым сеянным соревнования, еще одним россиянином Романом Сафиулиным.

Денис Евсеев был сильнее бразильца Габриэля Декампса – 6:4, 2:6, 6:4.

Еще один казахстанец Бейбит Жукаев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Челленджер. Он сломил сопротивление экс 33-й ракетки мира Дениса Истомина (Узбекистан). Для выявления победителя понадобилось три сета на тай брейках, где в теннисной «лотерее» удача улыбнулась Бейбиту – 6:7 (5:7), 7:6 (12:10) 7:6 (7:5). Игра продолжалась три часа и за это время Жукаев выполнил 20 эйсов. Завтра 23 июля в игре за выход в финал Бейбит сойдется со своим партнером по команде Денисом Евсеевым и, таким образом, в матче за титул «Кубка Президента» точно сыграет представитель Казахстана.





Фото: ktf.kz







