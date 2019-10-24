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Впервые в истории иранские женщины будут комментировать футбольный матч

24 Октября 2019 18:00
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Впервые в истории иранские женщины будут комментировать футбольный матч

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ — Иранские женщины впервые по радио прокомментируют футбольный матч между «Аяксом» и «Челси», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

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Наджме Джафари, Нилуфар Ардалан и Геларе Наземи по радио будут освещать встречу третьего тура Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и английским «Челси». Футбольный матч состоится в среду в Амстердаме.

Геларе Наземи — первая в истории Ирана женщина-арбитр, которая рассудила международный матч по мини-футболу — финал юношеских олимпийских игр по мини-футболу между командами Португалии и Японии. Нилуфар Ардалан — «Леди Гол» и капитан женской сборной Ирана по футболу.

Напомним, что впервые за 40 лет около 4,5 тыс. иранских женщин были допущены на стадион Азади в Тегеране, где прошел матч сборной Ирана с командой Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 14:0 в пользу иранцев.

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Ключевые слова: Спорт, Иран,
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