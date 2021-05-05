Впервые в Центральной Азии Казахстан переходит к выборам акимов с участием населения - Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым прокомментировал принятие проекта Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», предусматривающий снижение порога для партий на выборах, также введение графы «Против всех», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон «О выборах». В реализацию поручения Главы государства, данных в Послании от 1 сентября прошлого года, разработаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов.

«Это очень важный исторический шаг, который направлен на дальнейшую демократизацию политической системы, общественной жизни страны. Надо отметить, что впервые в Центральной Азии Казахстан переходит к выборам акимов непосредственно с участием населения. Я думаю, что это будет способствовать сближению общества и власти, граждан и государства, также делать граждан более ответственными избирателями, заниматься местной проблематикой и через своих представителей улучшать качество управления. Потому что всё нужно рассматривать комплексно», - рассказал Айдос Сарым корреспонденту агентства.

Депутат Мажилиса также напомнил о кампании по передаче бюджета на местный уровень, то есть о так называемом четвертом уровне бюджета.

«В этом году дополнительно четыре вида налога передали в ведение акимов местного сообщества. Также нужно, чтобы граждане сами активно смотрели, как реализуется Земельный кодекс, насколько рационально используется земля, как люди платят налоги, есть ли кассовый аппарат ли нет - такие вопросы в конечном итоге должны улучшать качество принимаемых решений, госуправления, снижать уровень недоверия, которое есть в стране».

«В целом думаю, что это очень важный шаг, который имеет долгосрочные последствия. Мы ведь говорим о том, что нужно развивать партийную, политическую систему, делать граждан ответственными. Все эти шаги на это направлены. Когда люди научатся избирать своих представителей, когда будут заниматься местным бюджетом и его пополнением, граждане будут расти над собой, будет совершенно другое отношение к государству, бюджету и другим вопросам», - считает Айдос Сарым.

Напомним, что реформа коснется акимов 2345 административно-территориальных единиц, из них 836 акимов будут избираться прямым голосованием во втором полугодии текущего года.

«У нас акимы в разное время назначались маслихатами. В этом году у 836 акимов заканчиваются сроки и соответственно они пойдут уже по новой электоральной системе», - добавил Айдос Сарым.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. В Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства отмечалось, что выборы сельских акимов в Казахстане могут пройти в 2021 году.