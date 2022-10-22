Впервые в Австралии казахстанская геофизическая компания приступила к исследованиям полезных ископаемых

21 октября 2022 года компания Qazaq Geophysics приступила к выполнению аэрогеофизических исследований на перспективных площадях близ г. Перт (Австралия).

Аэрогеофизические работы проводятся с использованием лёгкого многоцелевого вертолёта Eurocopter с мобилизованной подвесной системой по технологии MobileMT.

Полеты осуществляются на высоте порядка 150 м с глубинностью исследований до 1500 м для поиска месторождений полезных ископаемых (золото, медь, полиметалл и УВС).

Применение технологии MobileMT позволило компании обнаружить рудные зоны вокруг Жезказгана, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, что, несомненно, будет способствовать развитию и приросту запасов горнодобывающих компаний в РК.

Компания, обладая высококвалифицированными специалистами и инновационным геофизическим оборудованием, успешно реализует геологоразведочные проекты на территории Казахстана. За короткий срок компания получила высокий спрос на зарубежном рынке.

Qazaq Geophysics проведет облет на трех перспективных участках Западной Австралии и планирует получить геофизические данные для оперативного определения и их подготовки для последующих детальных работ и заверочного бурения.

«Эффективность этой технологии показала себя в работе наших партнеров в Канаде и Латинской Америке, в прошлом году мы впервые увидели возможности данной технологии в нашей стране. Работа с мировыми компаниями на рынке в Австралии является для нас большим ростом. Для реализации таких крупных проектов мы воспитали и обучили наших специалистов передовым технологиям. В этом проекте мы привлекли наших партнеров - канадскую компанию Expert Geophysics, с которой работаем в Казахстане, они являются разработчиками MobileMT. Применение таких технологий даст возможность заказчикам после получения положительных результатов бурения повысить акции на фондовой бирже Australian Securities Exchange (AXS) в несколько раз», - отметил Генеральный директор Qazaq Geophysics Галым Нуржанов.

Реализация проекта с учетом интерпретации данных будет продолжена в Австралии до конца текущего года.

В 2023 году Qazaq Geophysics планирует участвовать в более чем 10 проектах с общим объемом электро- и магниторазведки более 21 000 погонных км, 30 000 погонных км аэрогеофизических исследований и порядка 7 млн кв. м 3D съемки подземных горных выроботок.

Справочно: Qazaq Geophysics создана в мае 2021 года. Компания выполняет комплекс геофизических работ, используя оборудование последнего поколения в сфере аэрогеофизики, наземной геофизики (магниторазведка, электроразведка) и 3D-съемки подземных горных выработок. Для этих задач у Qazaq Geophysics сформирован штат высококвалифицированных специалистов, собственный авиационный парк (вертолеты, самолёты, квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты), а также парк специализированной и вспомогательной техники. За этот год компания провела аэрогеофизические исследования в пяти областях РК.