Впервые в Атырау за вождение в пьяном виде арестованы и водитель, и хозяин машины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Атырау за вождение в пьяном виде арестованы и водитель, и хозяин машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, житель города Атырау передал в управление свою автомашину марки «Mercedes 320g» своему другу, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На пересечении улиц С.Бейбарыс – Исенова областного центра «Mercedes 320g» столкнулся с автомашиной марки «Daewoo Nexia NS 150».

На судебном заседании и хозяин машины, и его приятель, который находился за рулем, признали свою вину, возместив материальный ущерб, нанесенный в результате ДТП.

Постановлением суда хозяин машины арестован на 15 суток с лишением водительских прав на 7 лет, а находившийся за рулем подвергнут аресту на 20 суток с лишением прав на 7 лет.

Напомним, меры наказания за вождение в пьяном виде ужесточены и вступили в силу с 11 января 2020 года. В свое время за такое нарушение арест не был предусмотрен. Также как и лишение прав на 7 лет.

С начала 2020 года по измененной статье 608 КоАП рассмотрены дела семи водителей, задержанных за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд, руководствуясь новыми требованиями законодательства, отправил всех нарушителей отбывать наказание на 15 суток. Также они лишены водительских прав сроком на семь лет. Это на четыре года больше, чем было предусмотрено ранее, когда совершивших ДТП или управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения водителей можно было лишить прав только на 3 года.