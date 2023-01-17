Впервые в Алматы провели операции детям со сложнейшей формой эпилепсии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В детской городской клинической больнице №2 Алматы прошел уникальный мастер-класс по детской нейрохирургии с участием известного врача из Германии, профессора Ульриха Томале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Немецкий специалист в рамках мастер-класса «Малоинвазивная функциональная гемисферотомия у детей с фармакорезистентной формой эпилепсии» провел пять операций со сложнейшей формой эпилепсии совместно с ведущими казахстанскими нейрохирургами.

«Под руководством нашего гостя из Берлина проведены тяжелые, сложнейшие операции в глубине головного мозга у детей, страдающих эпилепсией с частотой приступов. Все операции прошли достаточно успешно, дети сейчас пребывают в отделении нейрохирургии. Мастер-класс прошел очень плодотворно. Я думаю, что в дальнейшем таких деток мы уже будем оперировать самостоятельно. Безусловно, проведение таких сложных операций стало доступно в нашей клинике благодаря имеющемуся современному оборудованию, которым обеспечил нас городской акимат, за что мы очень благодарны и надеемся, что и в дальнейшем будет такая поддержка», - отметил главный врач ДГКБ №2, известный казахстанский нейрохирург Марат Рабандияров.

Профессор Ульрих-Вильгельм Томале - специалист с мировым именем в области хирургического лечения детской эпилепсии. По его словам, при данных оперативных вмешательствах по применению микрохирургической малоинвазивной методики в обязательном порядке используется компьютерная ассистенция.

«В Берлине мы только недавно начали внедрять этот метод с использованием нейронавигационной системы «3Д - реальность». И поскольку эта технология у вас в клинике уже появилась, то мы решили вместе внедрить эту технологию уже здесь, в Казахстане. Надо отметить, что операционная детской больницы №2 отлично оборудована высококлассной, современной медтехникой. Очень важно и в дальнейшем постоянно развиваться, совершенствовать как технику, так и технологии», - подчеркнул немецкий врач.

По данным пресс-службы детской городской клинической больницы №2 Алматы, операции по хирургии эпилепсии являются дорогостоящими в зарубежных клиниках, а в Казахстане они проводятся бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) после отбора пациентов.



