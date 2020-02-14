Впервые температура в Антарктике поднялась выше 20°C

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Антарктике впервые зарегистрировали рекордно высокую температуру воздуха на уровне более чем 20 °C (68 °F). Это вызывает опасения по поводу нестабильности климата в самом большом в мире хранилище льда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Температура в 20,75 °С, зарегистрированная бразильскими учеными на острове Сеймур 9 февраля, почти на градус выше температурного рекорда в 19,8 °С, зафиксированного на острове Сигню в январе 1982 года, пишет The Guardian.

Аргентинская научно- исследовательская станция Эсперанса зафиксировала еще один рекорд 6 февраля. На континентальном Антарктическом полуострове температура воздуха достигла рекордных 18,3°С.

Эти данные должны быть подтверждены Всемирной Метеорологической Организацией.

Ученые, которые собирают данные со станций дистанционного контроля каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и аномальный».

«Мы наблюдаем тенденцию потепления во многих местах, которые мы отслеживаем, но мы никогда не видели ничего подобного», - сказал Карлос Шефер, который работает над Terrantar, проектом правительства Бразилии, отслеживая влияние изменения климата на вечную мерзлоту и биологию на 23 участках в Антарктике.

Шефер сказал, что температура полуострова, Южных Шетландских островов и архипелага Джеймса Росса, частью которого является Сеймур, была неустойчивой в течение последних 20 лет. После похолодания в первом десятилетии этого века воздух быстро прогрелся.

Ученые бразильской антарктической программы говорят, что на это влияют сдвиги океанских течений и Эль-Ниньо: «Мы видим климатические изменения в атмосфере, которые тесно связаны с изменениями вечной мерзлоты и океана. Все это очень взаимосвязано».

Воздействия варьируются по всей Антарктике, которая охватывает сушу, острова и океан южнее 60-го градуса широты. В этом регионе хранится около 70% пресной воды в мире в виде снега и льда. Если бы все это растаяло, то уровень моря поднялся бы на 50-60 метров, но это займет многие десятилетия. Ученые ООН прогнозируют, что к концу этого столетия океан будет на 30–110 см выше, в зависимости от усилий человека по сокращению выбросов и чувствительности ледяных щитов.

В то время как температура в восточной и центральной Антарктиде относительно стабильна, опасения вызывает Западная Антарктида, где потепление океанов подтачивают огромные ледники Твайтс и Пайн-Айленд. До настоящего времени это приводило к относительно небольшому повышению уровня моря, но это может быстро измениться, если произойдет устойчивый скачок температуры.