Впервые тариф для бизнеса в Экибастузе снизили на 35%

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Насколько обоснована существующая ставка для потребителей, поручил проверить глава региона Абылкаир Скаков. По новому тарифу за тепло экибастузцы начнут платить с октября, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

В Экибастузе предпринимателям снизили тариф на тепло. Изменения коснутся и бюджетных организаций, и горожан, которые не используют приборы учёта теплоэнергии, однако в этом случае процент минимальный. Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Временно снизить тариф монополиста обязали сотрудники департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Специалисты два месяца анализировали, как «Экибастузтеплоэнерго» исполняет инвестиционную программу. Оказалось, что предприятие не использовало 192 млн 949 тысяч тенге.

В департаменте пояснили: в инвестиционную программу включают и проекты по модернизации предприятия – затраты на них учитывают, когда формируют тарифы. Если прибыль в итоге не перенаправляют по инвестиционному плану, то вмешиваются антимонопольщики.

«Субъект не исполнил инвестиционную программу, не освоил деньги, которые были в тарифе заложены. Забираем этот доход и за счёт этого снижаем тариф, – рассказал руководитель департамента Ибрагим Тангиев. – Это временно, на год, чтобы возместить потребителям всю сумму, которая учитывалась в тарифе».

По данным ведомства, тариф на производство и передачу теплоэнергии снизили на 17,3% – с 5191 до 4295 тенге за гигакалорию. При этом ставка для потребителей-предпринимателей, которую они увидят в квитанциях, уменьшилась на 35%.

С учётом НДС тариф за тепло для юрлиц составит 9400 тенге за Гкал вместо 14 462. Для бюджетных организаций сумму выплаты снизили на два процента – до 15 453 тенге с учётом НДС. Такой же процент и для горожан, которые не устанавливали приборы учёта тепла, – 3443 тенге вместо 3493.

По словам Ибрагима Тангиева, наиболее уязвимая группа среди экибастузских потребителей – юридические лица. Поэтому компенсирующий тариф формировали в первую очередь с учётом их интересов.

«В Экибастузе большое тарифообразование, это сильно влияет на бизнес-среду города. Причина в дифференциации тарифа. В Павлодаре она на уровне 25-30% от всей суммы для физлиц, и 75% покрывают юрлица. А в Экибастузе варьируется от 10-15% для физлиц, и 85-90% ложится на бизнес», – подчеркнул первый заместитель акима области Олег Крук.

Тарифы на тепло в областном центре и Экибастузе отличаются, потому что в городах теплоэнергию производят по разным технологическим циклам. У павлодарских ТЭЦ-1, 2 и 3 комбинированный тип: получают и тепловую, и электроэнергию. При этом удаётся распределить и минимизировать затраты на выработку тепла за счёт того, что энергия поставляется в виде горячего водоснабжения и пара. В Экибастузе производят только теплоэнергию.

«В Павлодаре часть расходов покрывает производство электроэнергии, за счёт этого теплоэнергия становится дешевле. В Экибастузе ТЭЦ производит только тепловую энергию, поэтому увеличивается расходная часть, которая «сидит» в тарифе, – добавил Ибрагим Тангиев. – Основной фактор – объем производства теплоэнергии. Объём павлодарских ТЭЦ по итогам 2020 года – 2 млн 133 тысячи гигокалорий, а в Экибастузе – 864 тысячи. То есть почти на 60% меньше, что влияет на конечный тариф для потребителя».

Власти надеются, что временно сниженная ставка мотивирует представителей бизнеса подключаться к центральному теплоснабжению. Пока предприниматели предпочитают открывать производства с собственными котельными, потому что так дешевле.

«Важно начать политику дифференцирования. Считаю, что в 1990-х годах дифференциацию сделали неправомочно, все затраты возложили на юрлиц, в том числе на бюджет. Если раньше была хоть какая-то тепловая нагрузка в Экибастузе, то сейчас её почти нет. Мы надеемся, что бизнес увидит – справедливость есть, и будет подключаться к этой услуге. Если такое произойдёт, то с учётом увеличения объёмов теплоэнергии тариф будет меняться», – сказал Олег Крук.

Спикер подчеркнул, что независимо от размера тарифа, в Экибастузе намерены сохранить дифференциацию на уровне областного центра: 25 на 75%.