Впервые суточная регистрация случаев КВИ превысила 16 тысяч – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев КВИ превысила 16 тыс. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс. Это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта «омикрон», - сказала Ажар Гиният.
Министр отметила, что на сегодня вся страна за исключением Туркестанской области находится в «красной» зоне.
«По республике за последнюю неделю уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза по сравнению с августом, когда ежедневно регистрировалась самая высокая летальность, за всю пандемию она снизилась в 12,4 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость выросла в 11 раз», - добавила Ажар Гиният.
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