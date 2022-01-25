Впервые суточная регистрация случаев КВИ превысила 16 тысяч – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев КВИ превысила 16 тыс. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс. Это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта «омикрон», - сказала Ажар Гиният.

Министр отметила, что на сегодня вся страна за исключением Туркестанской области находится в «красной» зоне.

«По республике за последнюю неделю уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза по сравнению с августом, когда ежедневно регистрировалась самая высокая летальность, за всю пандемию она снизилась в 12,4 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость выросла в 11 раз», - добавила Ажар Гиният.