Впервые стартовала летняя школа госуправления

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская летняя школа государственного управления является совместным проектом Университета Ахмеда Ясави и Астанинского хаба государственной службы. Цель проекта - повышение потенциала представителей академического сообщества и государственных служащих, а также содействие в обмене знаниями и опытом в сфере госуправления, передает МИА «Казинформ».

Далее А. Байменов отметил, что в Казахстане около пятидесяти вузов осуществляют подготовку по специальности «Государственное и местное управлении». Однако, знакомство с учебными программами ведущих учебных заведений показало, что в этой сфере предстоит предпринять значительные усилия по повышению качества подготовки специалистов. В этой связи, Председатель Управляющего комитета отметил готовность Хаба оказать содействие в создании устойчивой платформы по обмену опытом между практиками, молодыми учеными и факультетами вузов, готовящих специалистов по государственному и местному управлению, а также в поддержке исследовательских инициатив в области государственного управления и государственной службы.

Для проведения занятий в Школе Хабом приглашены опытные специалисты практики из стран участниц, которые осуществляли реформы в Грузии, Азербайджане и Северной Македонии. С лекциями также выступят руководители государственных органов Туркестанской области, руководители Университета Ахмеда Ясави, профессора Стамбульского университета, университета Мармара и AlmaU.

Программа Школы рассчитана на две недели и предусматривает интерактивные занятия по наиболее актуальным вопросам в сфере госуправления, такие как: прорывные технологии, цифровизация и электронное правительство, мотивация и меритократия на государственной службе, гендерное равенство, концепция умного города, реализация ЦУР ООН.В качестве слушателей Школы зарегистрировались более 150 человек. Среди них преподаватели, докторанты и магистранты из 30 отечественных вузов и пяти университетов России, Узбекистана, Финляндии, а также госсслужащие из разных регионов Казахстана.На торжественном открытии Школы с приветственной речью выступили ректор университета Жанар Темирбекова, первый вице-президент университета Женгиз Томар и Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов.Алихан Байменов отметил, что в последние годы правительства различных стран стремятся сформировать профессиональный, инновационный, а также восприимчивый к нуждам и чаяниям граждан государственный аппарат. «В этом деле важен не только опыт, но и научные исследования, и наличие сильных вузов по подготовке кадров» - сказал он.