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Впервые состоялись соревнования по тогызкумалак в Литве

21 Июня 2019, 16:52
Впервые состоялись соревнования по тогызкумалак в Литве

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - С 16 по 18 июня в Вильнюсе Посольство Казахстана в Литве совместно с Всемирной федерацией тогызкумалак и администрацией столичной гимназии «Санторос» организовало первые в стране соревнования и мастер-класс по казахской национальной логической игре тогызкумалак, передает МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие 23 игрока, в том числе школьники гимназии и ее учителя. Победители соревнований, а также все участники игры получили памятные призы из Казахстана.photo photo

Награждая победителей, посол РК в Литве В.Темирбаев рассказал школьникам об истории игры, о жизни их сверстников в Казахстане, а также пожелал, чтобы навыки игры тогызкумалак пригодились им во взрослой жизни.photo

В ходе соревновательных дней, многократный чемпион мира по тогызкумалак С.Актаев не только раскрыл секреты стратегий и быстрых побед, но и поведал участникам увлекательные истории, связанные с этой увлекательной игры кочевников.

В планах Посольства и Всемирной федерации проводить данные соревнования на ежегодной основе. Уже несколько школ проявили заинтересованность в овладении азами игры.

Отмечается, секция по игре тогызкумалак в Литве была основана в ходе реализации Посольством Казахстана и Всемирной федерацией тогызкумалак программы «Рухани жаңғыру» и статьи Елбасы «7 граней Великой Степи».

Спорт   Рухани жаңғыру   Общество   Семь граней Великой степи  
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