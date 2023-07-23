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Впервые прошел фестиваль качки меда в Жетысу

23 Июля 2023, 08:30
Впервые прошел фестиваль качки меда в Жетысу Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первый тематический фестиваль качки мёда, где можно было купить не только сам мед, но и другие пчелиные продукты, состоялся в минувшиевыходные в области Жетысу, передает МИА «Каинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Мероприятие прошло на территории села Лепсинск, для населения которого пчеловодство является основным видом деятельности, а лепсинский мед уже давно стал отечественным брендом, известным и за рубежом.

«Сладкий» праздник посетили порядка 100 человек, сообщают в пресс-службе.

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Гости могли продегустировать здесь натуральный чай из горных трав, принять участие в различных мастер-классах, в том числе по изготовлению свечей из пчелиного воска, а также сделать фотосессию возле ульев.

Желающие могли прокатиться на лошадях и принять участие в экскурсии на пасеку, чтобы своими глазами увидеть все детали процесса качки меда из ульев.

Фестиваль планируют сделать ежегодным.

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