Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 17 °С
Алматы: 12 °С
USD 345.91 EUR 405.20
RUB 5.49 CNY 51.04
Скачать

Впервые пилоты космического корабля преодолели скорость свыше 2 Маха

27 Июля 2018 04:34 162
Поделиться:
Впервые пилоты космического корабля преодолели скорость свыше 2 Маха

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Двум пилотам Virgin Galactic впервые удалось достичь скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука и поднять корабль на высоту чуть более 52 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме

Вероятной причиной пожаров в Греции назван поджог
Всеобщие парламентские выборы в Испании пройдут в 2020 году Землетрясение произошло на юге Ирана

Компания Virgin Galactic провела третье по счету испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Полет состоялся в небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния).

«Пилоты Virgin Galactic этим утром преодолели скорость два Маха, Unity совершила третий испытательный полет с включенным двигателем за менее четырех месяцев. После плавного отделения от самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте 14,2 км пилоты Дейв Маккей и Майк Мазуччи запустили ракетный двигатель, привели корабль в почти вертикальное положение и разогнали его вверх до скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука», - отмечается в заявлении.

«Планировавшийся пуск ракетного двигателя продолжался 42 секунды и впервые поднял пилотов на корабле в стратосферу до порога 52 км», - отметила компания.

Отмечается, что SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составляет около $250 тыс. Корабль, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.

В ноябре 2017 года британский миллиардер Ричард Брэнсон, которому принадлежит Virgin Galactic, заявил на бизнес-форуме Synergy Global Forum, что компания продала около 900 билетов желающим стать первыми космическими туристами. Он также не исключил, что стоимость билета может со временем снизиться.

 

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: США,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив