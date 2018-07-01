Впервые пилоты космического корабля преодолели скорость свыше 2 Маха

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Двум пилотам Virgin Galactic впервые удалось достичь скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука и поднять корабль на высоту чуть более 52 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Компания Virgin Galactic провела третье по счету испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Полет состоялся в небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния).

«Пилоты Virgin Galactic этим утром преодолели скорость два Маха, Unity совершила третий испытательный полет с включенным двигателем за менее четырех месяцев. После плавного отделения от самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте 14,2 км пилоты Дейв Маккей и Майк Мазуччи запустили ракетный двигатель, привели корабль в почти вертикальное положение и разогнали его вверх до скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука», - отмечается в заявлении.

«Планировавшийся пуск ракетного двигателя продолжался 42 секунды и впервые поднял пилотов на корабле в стратосферу до порога 52 км», - отметила компания.

Отмечается, что SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составляет около $250 тыс. Корабль, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.

В ноябре 2017 года британский миллиардер Ричард Брэнсон, которому принадлежит Virgin Galactic, заявил на бизнес-форуме Synergy Global Forum, что компания продала около 900 билетов желающим стать первыми космическими туристами. Он также не исключил, что стоимость билета может со временем снизиться.