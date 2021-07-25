«Впервые нам дали право самим выбрать акима» – сельчане Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области предстоит избрать 75 сельских акимов. Выборы проходят в 13 селах, 17 поселках и 45 сельских округах. На 149 избирательных участках голосование началось с семи утра. На 12 часов дня явка составила 23%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Абайском районе из 11 избирательных участков пять приходится на поселок Топар с 12-тысячным населением. С утра люди идут поодиночке и семьями.

«На нашем избирательном участке зарегистрированы 1 410 избирателей. Активность с утра нормальная. Обстановка спокойная. В числе первых пришли проголосовать пожилые люди. К некоторым поедем на дом, 22 человека подали заявления. Конкуренция хорошая: на должность акима Топара претендуют пять кандидатов. Думаю, народ выберет наиболее достойного», – говорит председатель комиссии избирательного участка № 431 Ирина Сергеева.

В помещении, где проходит голосование, соблюдаются санитарные требования. Посетителям при входе измеряют температуру. Каждому выдают индивидуальную ручку. Для людей с ограниченными возможностями организовано отдельное место.

Эти выборы особенные, считает житель Топара Кайролла Аубакиров.

«Живу в поселке с 1971 года. За это время многое менялось. Впервые нам дали право самим выбрать акима. Это должен быть человек, который болеет за народ и способен сделать нашу жизнь лучше», – отметил старожил.

Пенсионер Петр Ланшаков также убежден, что избранный аким будет заботиться о комфорте земляков.

«Пришли голосовать вместе с женой. Живу здесь шестой десяток, работал в сфере энергетики, знаю каждое место. В этом году взялись за благоустройство поселка, отремонтировали дороги, сделали тротуары. Надо, чтобы это улучшение продолжалось», – говорит избиратель.

За ходом голосования следят независимые наблюдатели.

«Радует, что активность хорошая. От гражданской позиции и выбора будет зависеть развитие родного поселка. Важно, что люди это понимают. Я сама коренной житель Топара. И будущее малой родины мне небезразлично. Никаких замечаний у наблюдателей пока нет. Единственное, что хотелось бы, чтобы кандидатами становились только местные жители. Ведь когда знаешь человека много лет, то и понимаешь, кому стоит доверять», – поделилась мнением представитель этнокультурного объединения Елена Кислер.

В отдаленном Улытауском районе выборы проходят в шести сельских округах и одном поселке. На избирательном участке № 701 в селе Сарлык одной из первых сделала свой выбор 85-летняя Алпыс Казиева.

«Я приняла участие в сегодняшних выборах и отдала свой голос. Пусть наша родина процветает! Главное – мир и безопасность», – говорит Алпыс-апа.



