Впервые на сцене Дубайской оперы выступит «Астана балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-30 октября состоятся гастроли театра «Астана Балет» в Дубай. Впервые на сцене Дубайской оперыартисты известного казахстанского коллектива представят самые лучшие работы и знаменитые постановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В афишу войдут два масштабных спектакля, которые объединяет пленительная красота Востока: культовый спектакль «Легенда о любви» и балет «Султан Бейбарс».

Свой гастрольный тур «Астана Балет» откроет потрясающим спектаклем «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова. Этому спектаклю больше пятидесяти лет, но над ним не властно время: все также он привлекает симпатию зрителей величавостью, масштабностью и хитросплетением сюжетных линий. В нем есть место страсти и трепетной первой любви, борьбе чувства долга и пылкой влюбленности. Он поражает яркими массовыми сценами и самозабвенными дуэтами, полными неги и чувственности. «Легенда о любви» - это потрясающая хореография и прекрасные декорации, обворожительные ориентальные мелодии и пленительный магнетизм древней персидской легенды.

В следующие дни гастрольную афишу театра украсит масштабный и зрелищный спектакль «Султан Бейбарс» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри. Музыку написали казахстанские композиторы Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев.

Канва постановки мягко ведёт зрителя в прошлое, раскрывая страницы удивительной жизни Султана Бейбарса. Продумывая концепцию спектакля, хореограф решила отойти от стандартного повествования и затронуть чувственную природу человеческой души, поразмышлять, о чем вспоминал и думал великий «отец побед», добившись власти и став могущественным правителем самого сильного государства на Ближнем Востоке в ХIII веке. Подобный головокружительный путь всегда требует жертв и служения высшим целям. Несмотря на сложную судьбу, Султан Бейбарс на протяжении всей жизни сохранит в своей душе ностальгическую любовь к Родине: кыпчакской степи. Гул степного ветра, яркие нотки восточных мотивов, сильные мелодии батальных сцен – все это не дает оторваться от действия на сцене ни на секунду, сплетая в единый организм и сюжет, и звуки, и чувства…

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.