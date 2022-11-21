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Впервые казахстанец завоевал мировой кубок по батутной гимнастике

21 Ноября 2022, 20:36
Впервые казахстанец завоевал мировой кубок по батутной гимнастике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскому батутисту вручили Кубок мира. Это первая высокая награда по данному виду спорта в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в истории Казахстана мастер спорта международного класса РК Данил Мусабаев стал победителем Кубка мира по батутной гимнастике. Карагандинец стал первым среди сильнейших батутистов по общей сумме очков, завоеванных на четырех этапах этого мирового первенства.

Кубок спортсмену вручили представители FIG (Международная федерация гимнастики) на чемпионате мира, который проходит в Болгарии.

«Сначала произошла ошибка в подсчетах очков, набранных спортсменами. Трофей отдали португальцу. Однако после пересчёта кубок был вручен карагандинскому спортсмену», - отметили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.


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