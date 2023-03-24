Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Впервые казахстанцы с особыми потребностями приняли участие в международном конкурсе Abilympics

24 Марта 2023, 21:49
Впервые казахстанцы с особыми потребностями приняли участие в международном конкурсе Abilympics Фото: t.me/pressmfakz

МЕЦ. КАЗИНФОРМ – Во французском городе Мец стартовала 10-ая Международная олимпиада профессионального мастерства для людей с ограниченными физическими возможностями «Abilympics», на которую съехались делегации из 27 стран мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Впервые в этом международном соревновании принимает участие делегация молодых специалистов из Казахстана в составе 38 человек, представляющих учебные заведения почти всех регионов страны и прошедших национальный отбор. Это мастера информационных технологий, технических профессий, кулинарного искусства, парикмахеры, швеи, кожевенники, художники, фотографы, дизайнеры и многие другие.

Председатель Международной федерации «Abilympics» Синобу Вадзима в беседе с президентом «Абилимпикс Казахстан» Адэлем Нысановым и Генеральным консулом РК в Страсбурге Ануарбеком Ахметовым тепло поприветствовал казахстанских участников, пожелал им успехов в демонстрации своего мастерства. Он также передал самые теплые пожелания руководству Казахстана и отметил особую важность выработки в нашей стране отдельной политики для ещё большей интеграции людей с особыми потребностями в хозяйственную систему.

Генеральное консульство РК в Страсбурге провело на полях данного мероприятия казахскую церемонию празднования Наурыз Мейрамы, оборудовало отдельный стенд для презентации культуры и традиций нашей страны многочисленным иностранным участникам, а также угостило их казахскими национальными блюдами.

Став единственной страной, продемонстрировавшей свою культуру и традиции, Казахстан привлек внимание участников, гостей и организаторов «Abilympics», которые высказали много теплых пожеланий делегации РК.

Выступая перед казахстанской делегацией, А. Ахметов отметил особую важность этого мероприятия для широкой осведомленности мировой и казахстанской общественности о талантливых людях с неограниченными возможностями и мощной силой духа, достойной подражания, и поздравил с праздником, пожелав им новых побед в жизни.

Члены делегации РК поблагодарили Генеральное консульство и Министерство иностранных дел РК в его лице за организацию такого праздника, который не только поднял боевой дух казахстанской команды, но и выделил её среди всех остальных участников, в красочной манере узнавших о «новичке» олимпиады и сложивших о нашей стране самые добрые впечатления.

Первый конкурс Абилимпикс прошел в Токио в 1981 году в честь Международного года людей с инвалидностью ООН и получил широкую поддержку. «Abilympics» помог перевернуть традиционные представления о навыках, потенциале и способностях людей с инвалидностью, что привело к их широкому трудоустройству. Мероприятие проводится, главным образом, для повышения осведомленности общества о том, какой огромный вклад могут внести такие люди в жизнь государства.


Новости по теме
Гран-при международного конкурса хореографического искусства завоевал ансамбль из Кокшетау
Награды конкурса детских рисунков из Болгарии привезли три школьницы из Павлодара
Позиция Казахстана в отношении России и Украины основана на национальных интересах – МИД
Теги:
Читайте также
Президент Франции и глава Европейской комиссии совершат визит в Китай
Продлено действие повышенного порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для личного пользования
Малыш весом 6,2 кг родился в Караганде
Летнюю террасу кафе сносят в центре Алматы
Бесплатным будет питание в детсадах для ребят из семей, получающих АСП в Карагандинской области
Внеплановую проверку начали в Алматы из-за незаконного строительства на терренкуре
12 человек пострадали от укусов скорпионов в Шымкенте
Я многое открыл для себя, работая ведущим на телеканале Jibek Joly – Арман Давлетьяров
Новости партнеров
Популярное
1 Балмейир Сансызбайулы назначен заместителем акима Кызылординской области
2 Резкое похолодание на севере и сильные дожди на юге ожидаются 6-8 апреля
3 Перелив через гребень плотины начался на водохранилище в СКО
4 Заморозки и снег прогнозируют в Астане и еще 7 регионах
5 Асхат Жумагали назначен председателем Агентства по противодействию коррупции

Лента новостей