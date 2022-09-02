Впервые число школьников в стране превысило 3,6 млн человек - министр просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в республике будет обучаться рекордное количество выпускников – 176 тыс. учащихся старших классов. Также впервые число школьников в целом по стране превысило 3,6 млн человек. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. В этом году глава ведомства посетил столичную школу-гимназию №86, поздравил детей с началом нового учебного года и пожелал им успехов в учебе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

«В этом году выпускники будут готовиться к ЕНТ и итоговым экзаменам. Мы приняли некоторые изменения, позволяющие выпускникам 4 раза сдавать ЕНТ. Для получения гранта выпускники могут дважды попытать удачу в ЕНТ», – напомнил Асхат Аймагамбетов в своей речи.

1 сентября в казахстанские школы пошло рекордное количество первоклассников – около 400 тыс. детей. Это на 20 тыс. первоклассников больше, чем в прошлом году.

Как отметил глава ведомства, в новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников – 176 тыс. учащихся старших классов. Также впервые число школьников в целом по стране превысило 3,6 млн человек.

С учетом увеличения количества школьников ежегодно увеличивается количество строящихся школ. 1 сентября свои двери для школьников распахнули порядка 80 новых школ, которые были построены в рамках реализации поручения, прозвучавшего в Послании Президента РК. Всего до конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 230 школ.

В 7,6 тыс. школ страны работают более 380 тыс. учителей. Благодаря поддержке Президента ежегодно зарплата учителей увеличивается на 25%.



