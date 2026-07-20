Впервые за 150 лет у действующего вице-президента США родился ребенок

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс в воскресенье объявили о рождении четвертого ребенка — мальчика по имени Алек Нил Вэнс, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Он стал первым ребенком, родившимся у действующего вице-президента США более чем за 150 лет, и присоединился к старшим брату и сестрам — девятилетнему Юэну, шестилетнему Вивеку и четырехлетней Мирабель.

— Мы рады сообщить, что наш мальчик, Алек Нил Вэнс, родился сегодня утром. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, а наши дети в восторге от знакомства с младшим братом, — говорится в совместном заявлении супругов.

Пополнение в семье соответствует давней позиции Вэнса, который неоднократно призывал американцев заводить больше детей. Ранее он говорил, что на решение завести еще одного ребенка повлияло убийство его друга, консервативного активиста Чарли Кирка, в 2025 году.

В последний раз действующий вице-президент становился отцом новорожденного ребенка еще в XIX веке — в 1870 году у Скайлера Колфакса и его жены Эллен Уэйд родился сын, а до этого, в 1829 году, — у Джона Кэлхуна с супругой.

Пополнение в семье Вэнса стало частью небольшого «бэби-бума» среди высокопоставленных членов администрации президента Дональда Трампа: недавно четвертого ребенка родила жена замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, а в мае второго ребенка родила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Уша Вэнс, дочь иммигрантов из Индии, ранее оказалась в центре внимания после того, как критик The New York Times обратил внимание на ее платье для беременных в одном из эпизодов ее видеоподкаста. Издание отметило, что подобное внимание к беременностям жен высокопоставленных чиновников создает «образ идеализированной женственности», отражающий идеи пронаталистского движения.

— Теперь, когда мы знаем политическое значение моего кораллового платья для беременных за 8,75 доллара, не могу дождаться, что скажут о моих штанах с резинкой на поясе! — отреагировала с иронией вторая леди США, опубликовав чек за платье.