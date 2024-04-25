Впервые в Казахстане карагандинские хирурги заменили пациенту голеностопный сустав

Хирурги Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова провели операцию по замене голеностопного сустава. Подобное оперативное вмешательство в Казахстане делается впервые, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

В ходе эндопротезирования голеностопный сустав был заменён на искусственный. По словам карагандинских специалистов, востребованность в таких операциях есть. Уже сформирован пул пациентов.

Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

— Протезирование голеностопного сустава — одна из технологически сложных операций по замене сустава. Достаточно высокая востребованность среди молодых людей. Травматизм увеличивается среди молодtжи с ростом скоростей. Мы провели комплексную операцию с корригирующими дополнительными методиками на заднем отделе стопы. Пациентка успешно проходит послеоперационный период, — говорит руководитель травматологического центра Берик Тулеубаев.

Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

Операция прошла в рамках мастер-класса, в котором приняли участие московские специалисты из городской клинической больницы им. С. С. Юдина.