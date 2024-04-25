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    00:43, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Впервые в Казахстане карагандинские хирурги заменили пациенту голеностопный сустав

    операция
    Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

    Хирурги Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова провели операцию по замене голеностопного сустава. Подобное оперативное вмешательство в Казахстане делается впервые, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Управления здравоохранения Карагандинской области
    Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

    В ходе эндопротезирования голеностопный сустав был заменён на искусственный. По словам карагандинских специалистов, востребованность в таких операциях есть. Уже сформирован пул пациентов.

    Управления здравоохранения Карагандинской области
    Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

    — Протезирование голеностопного сустава — одна из технологически сложных операций по замене сустава. Достаточно высокая востребованность среди молодых людей. Травматизм увеличивается среди молодtжи с ростом скоростей. Мы провели комплексную операцию с корригирующими дополнительными методиками на заднем отделе стопы. Пациентка успешно проходит послеоперационный период, — говорит руководитель травматологического центра Берик Тулеубаев.

    Управления здравоохранения Карагандинской области
    Фото: Управление здравоохранения Карагандинской области

    Операция прошла в рамках мастер-класса, в котором приняли участие московские специалисты из городской клинической больницы им. С. С. Юдина.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Карагандинская область Врачи Минздрав РК
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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