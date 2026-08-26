Впервые в истории рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства населения

В 2026 году мировая рождаемость, вероятно, впервые в истории опустилась ниже уровня естественного воспроизводства населения, передает агентство Kazinform.

Об этом говорится в в исследовании «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World» группы американских ученых из Северо-Западного университета и Университета Пенсильвании США.

— По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда — ни во время войн, ни во время пандемий, — говорится в исследовании.

Демографы используют так называемый суммарный коэффициент рождаемости — среднее количество детей, которое женщина, как ожидается, родит за всю жизнь при сохранении текущего уровня рождаемости. В развитых странах уровень, необходимый для естественного воспроизводства населения, обычно оценивается примерно в 2,1 ребенка на одну женщину. Однако в глобальном масштабе, по оценке двух исследователей, этот показатель составляет около 2,2 ребенка из-за различий в младенческой смертности и соотношении полов при рождении.

Снижение рождаемости выходит за пределы богатых стран

Особенно примечательно, что нынешнее снижение рождаемости происходит не только в богатых странах. Исследователи отмечают резкое падение показателей в странах со средним и низким уровнем дохода, а также среди менее обеспеченных и менее образованных женщин.

Для анализа исследователи изучили данные 236 стран и территорий за период с 1950 по 2023 год. Они установили, что общий мировой фактор рождаемости достиг пика в 1978 году и с тех пор снижается, однако основную роль сейчас играют тенденции внутри отдельных стран.

В 219 из 236 стран показатель рождаемости демонстрирует отрицательную динамику, причем признаков ее стабилизации пока не наблюдается.

В чем причина

Авторы отмечают, что традиционные причины — стоимость жилья, положение женщин на рынке труда, доступность контрацепции и изменения социальных норм — не позволяют полностью объяснить столь быстрое и глобальное падение. В качестве одной из возможных гипотез они называют «саму современность», которая делает рождение третьего ребенка более затратным, а бездетность — более приемлемым и доступным выбором.

Население Земли может достичь пика в 2056 году

Если эта тенденция сохранится, мировое население может достичь пика — примерно 9 миллиардов человек — около 2056 года, после чего начнет сокращаться. Этот прогноз существенно отличается от базового сценария ООН, согласно которому население мира достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек в середине 2080-х годов.

Низкая рождаемость может изменить мировую экономику

Такое развитие событий имеет большое значение для мировой экономики, поскольку длительный период низкой рождаемости может привести к старению населения, сокращению численности рабочей силы и росту нагрузки на системы социального обеспечения и пенсионные фонды. Поэтому демографическое сокращение, как ожидается, станет одной из важнейших экономических и социальных проблем ближайших десятилетий.

В качестве примера исследователи приводят Японию, где рост ВВП в 1991–2023 годах составлял в среднем лишь 0,79% в год.

При этом авторы отмечают и возможные положительные последствия: более медленный рост населения может снизить давление на инфраструктуру, жильёе и окружающую среду, а развивающимся странам даст возможность инвестировать больше ресурсов в образование меньших по численности поколений.

Как демографический рост повлиял на экономику Центральной Азии — читайте здесь.