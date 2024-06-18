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    14:12, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Впервые в Казахстане пройдёт конкурс молодых специалистов «Jas Kenes Siylygy»

    конкурс
    Фото: Минкультуры РК

    Сегодня в Астане презентовали новый проект «Jas Kenes Siylygy». Конкурс является независимой молодежной премией, учрежденной Советом по молодежной политике при Президенте РК. Инициатива направлена на поддержку и мотивацию молодых специалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    — В отличие от других аналогичных конкурсов в «Jas Kenes Siylygy» не могут участвовать руководители и топ-менеджеры. Целевая аудитория проекта — молодые специалисты. Премия присуждается в целях поощрения молодых казахстанцев, работающих в важных для казахстанского общества отраслях и сферах, чей повседневный труд и подвиг зачастую не виден для большинства соотечественников, — сказал член Совета по молодежной политике при Президенте РК Адиль Кусманов. 

    Участвовать в конкурсе могут казахстанцы в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются по 7 номинациям: «Janqiarlyq», «Altyn jürek», «Önerkäsıp», «Bolaşaq turaly qamqorlyq», «Adamgerşılık», «Kömek qoly» и «Bızdıñ üi».

    Помимо основной информации, претенденты должны предоставить рекомендательное и мотивационное письма.

    После отбора их ожидает интервью с учредителями премии, по результатам которого выберут по два победителя в каждой номинации.

    Лауреаты «Jas Kenes Siylygy» получат по 1 миллиону тенге. Приём заявок на участие в конкурсе проходит с 18 июня до 21 июля 2024 года на сайте.  

    Учредителем премии является Совет по молодежной политике при Президенте РК. 

    Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации РК.

    Теги:
    Молодежная политика Минкультуры и информации Конкурс Госслужба Молодежь
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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