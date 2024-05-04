Впервые в дикой природе обезьяна вылечила себя с помощью лекарственного растения

В Индонезии суматранский орангутанг, как утверждают ученые, вылечил большую рану на щеке при помощи лекарственного растения. Исследователи впервые зафиксировали такой способ самолечения у животных в дикой природе, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Исследователи из национального парка Гунунг-Лойзер (Индонезия) заметили орангутана по имени Ракус с большой раной на щеке в июне 2022 года. По их мнению, он получил травму во время битвы с другими самцами орангутанов.

Затем команда ученых заметила, что Ракус жует стебель и листья растения под названием Akar Kuning — противовоспалительного и антибактериального растения, которое используется в этой местности для лечения малярии и диабета. Он многократно наносил жидкость на щеку в течение семи минут. Затем Ракус разжевал листья, и нанес получившуюся смесь на поверхность раны. В течение получаса он продолжал питаться этим растением.

Ученые и раньше замечали, как эти обезьяны жевали данный вид лечебной травы, но наложение животными такого компресса на рану они наблюдают впервые. Смесь и листья, по-видимому, оказали эффект — исследователи не увидели никаких признаков инфекции, а спустя пять дней рана полностью затянулась. Через месяц Ракус полностью выздоровел.

Ученые пришли к выводу, что Ракус знал, что использует лекарственные листья, поскольку орангутаны крайне редко употребляют в пищу именно это растение. Еще одним доказательством послужила длительность процедуры.

Исследователи также заметили, что Ракус отдыхал гораздо дольше обычного — более половины дня, — это говорит о том, что он пытался восстановить силы после полученной травмы.

Ученые утверждают, что такое поведение может происходить от общего предка людей и человекообразных обезьян.