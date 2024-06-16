Впервые казахстанский научный журнал будет издаваться на крупнейшей мировой платформе Elsevier

Впервые в Казахстане, Центральной Азии и странах СНГ научный журнал Eurasian Journal of Physics and Functional Materials начал издаваться на платформе Digital Commons Elsevier. Elsevier – это один из крупнейших научных издательств мира, выпускающих около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Журнал Eurasian Journal of Physics and Functional Materials выпускается Евразийским национальным университетом с 2017 года на английском языке. Все статьи научного издания также входят в международную научную базу Scopus. Он содержит материалы о результатах научных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, альтернативной и водородной энергетики и так далее.

Международная редакционная коллегия журнала включает ученых из Казахстана, России, США, Франции, Японии, Финляндии, Швеции, Италии, Узбекистана, Англии, а также научные организации мирового уровня, такие как CERN и Объединенный институт ядерных исследований.