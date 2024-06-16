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    22:46, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Впервые казахстанский научный журнал будет издаваться на крупнейшей мировой платформе Elsevier

    ученый
    Фото: pixabay.com

    Впервые в Казахстане, Центральной Азии и странах СНГ научный журнал Eurasian Journal of Physics and Functional Materials начал издаваться на платформе Digital Commons Elsevier. Elsevier – это один из крупнейших научных издательств мира, выпускающих около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Журнал Eurasian Journal of Physics and Functional Materials выпускается Евразийским национальным университетом с 2017 года на английском языке. Все статьи научного издания также входят в международную научную базу Scopus. Он содержит материалы о результатах научных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, альтернативной и водородной энергетики и так далее.

    Международная редакционная коллегия журнала включает ученых из Казахстана, России, США, Франции, Японии, Финляндии, Швеции, Италии, Узбекистана, Англии, а также научные организации мирового уровня, такие как CERN и Объединенный институт ядерных исследований.

    — Компания Elsevier сама обратилась к нам с предложением включить журнал в базу и с готовностью выпускать электронную версию журнала. Публикация Eurasian Journal of Physics and Functional Materials на платформе Elsevier открывает новые перспективы для развития не только журнала, но и всего научного сообщества Казахстана. Это признание международного уровня качества научных исследований, проводимых в ЕНУ им. Л.Гумилева и в Казахстане, — отметил главный редактор журнала, директор НИИ «Евразийский Институт физико-энергетических исследований и наукоемких технологий» ЕНУ Кайрат Кутербеков.

    Теги:
    Наука Вузы Минпросвещения РК Наука и инновации
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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