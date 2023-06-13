Вперед в будущее. Перспективы развития «зеленой» энергетики в Казахстане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопросы борьбы с изменением климата, перехода к «зеленой» экономике, перспектив развития «зелёной» повестки в Казахстане и решения проблем, которые стоят перед отраслью, стали главными темами для обсуждения на II Международном деловом фестивале по возобновляемым источникам энергии «Qazaq Green Fest», прошедшем 25-26 мая 2023 года в Боровом, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано Ассоциацией ВИЭ «Qazaq Green» при генеральной поддержке компаний Huawei Technologies Kazakhstan и Photomate. Международный фестиваль собрал представителей Министерства энергетики и Парламента РК, ведущих зарубежных и отечественных экспертов развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также представителей бизнес-сообщества и международных организаций.

Развитие «зелёной» энергетики, использование новых экологически приемлемых технологий, обеспечения энергетической безопасности и экологически чистого будущего являются одним из главных приоритетных направлений развития Казахстана. Республика ставит перед собой цель перевести к 2050 году не менее 50% произведенной в стране электроэнергии на возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Последние данные свидетельствуют о значительных успехах, достигнутых Казахстаном в развитии возобновляемых источников энергии. Согласно статистике, только за последний год мощность возобновляемых источников энергии увеличилась на 2,4 тыс. МВт, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Этот рост демонстрирует приверженность страны сокращению выбросов углекислого газа и внедрению экологически чистых источников энергии.

Согласно докладу Международного энергетического агентства, в 2022–2027 годах ВИЭ станут крупнейшим источником электроэнергии в мире. Их доля в структуре мирового энергобаланса достигнет 38%, тем самым уменьшая долю угля, природного газа, атомной энергии и нефти. Переход на возобновляемые источники энергии открывает новые перспективы для цифровых инноваций, предназначенных для решения глобальных энергетических проблем.

Широкие возможности для построения экологически безопасного будущего, использующего цифровые и экологические технологии с нулевыми углеродными выбросами, отмечают и эксперты компании Huawei. Разработанное специалистами компании решение Huawei Digital Power способно заменить традиционные дизельные генераторы и обеспечить экологически чистое и стабильное электропитание. Технология уже широко используется в Китае, Узбекистане и Саудовской Аравии.

«Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание становлению Казахстана одним из главных лидеров «зеленой» экономики. Эту важную миссию он возложил не только на правительство страны, но также и на весь «зеленый» рынок Казахстана. Мы надеемся, что компания Huawei сможет внести свой вклад посредством своего глобального опыта и высококлассной экспертности, работая вместе с правительственным сектором страны, национальными компаниями и ассоциациями, такими как «Qazaq Green» и «QAZAQ ENERGY», - отметила Фарида Толеубаева, Заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.

В рамках конференции также прошла выставка, на которой ведущие компании и организации продемонстрировали свои передовые технологии, услуги и продукты в секторе зеленой энергетики. Компания Huawei совместно с глобальным дистрибьютором Photomate представили решения для объектов солнечной энергетики: серию интеллектуальных инверторов SUN2000, применимых для различных сценариев – от домашних (до 10 кВт) до промышленных солнечных электростанций (от 5 МВт). Продемонстрированные решения Huawei позволяют обеспечить эффективную генерацию даже в условиях частичного затенения, а также точно регулировать выдачу энергии в сеть.

«В процессе достижения целей по углеродной нейтральности,»зеленая«энергетика вытеснит традиционные источники и станет основой генерирующих мощностей Казахстана. Ключевой задачей в этом случае будет обеспечение надежности и устойчивости каждого объекта для гарантирования бесперебойного снабжения и энергетической безопасности страны в целом», - отметил Михаил Алексеев, Региональный Менеджер Photomate Kazakhstan.

«Компания Photomate с 2016 года является партнером Huawei в области дистрибуции оборудования для сектора солнечной электроэнергетики. За время совместной работы мы приняли участие в реализации проектов общей мощностью более 11 500 МВт в регионах Центральной, Восточной, Северной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.

По мере того, как мы движемся к углеродно-нейтральному обществу, солнечные инверторы и решения для хранения энергии развиваются, чтобы стать интеллектуальнее и эффективнее. Совместно с Huawei мы привержены экологизации и устойчивому развитию сектора энергетики и переходу на возобновляемые источники энергии, и готовы предложить надежные решения, способствующие достижению целей, поставленных Казахстаном к 2050 году».