Впечатляющая работа 2D-анимации – «Музбалак» назван лучшим мультфильмом на фестивале в Германии

ХЕМНИЦ. КАЗИНФОРМ - Полнометражный анимационный фильм «Музбалак» получил приз «Лучший анимационный фильм» от Немецкого института анимационных фильмов (DIAF) на 24-ом Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов «Schlingel», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АО «Казахфильм».

В основу картины «Музбалак» легла история приручения беркута человеком и дружбы, основанной на взаимном доверии птицы и ее хозяина. Анимационная лента создана на киностудии «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Режиссеры – Турдыбек Майдан и Тлек Толеугазы.

«Впечатляющая работа 2D-анимации. Настоящее открытие, созданное за пределами анимационной вселенной «Disney» и «Pixar», - говорится в итоговом пресс-релизе фестиваля.

Фестиваль «Schlingel» организован Саксонской службой детских и юношеских фильмов. В этом году на фестивале было показано 233 картины из 52 стран.

«Мы очень рады, что нашу картину, над созданием которой мы трудились и днем, и ночью, высоко оценили и назвали лучшей на крупном кинофестивале в Европе. Фильм рассказывает об истории и традициях нашего народа, и, думаю, поэтому картина была интересна зарубежным зрителям. Особую благодарность хотим выразить Министерству культуры и спорта, киностудии «Казахфильм», благодаря которым был создан наш мультфильм. Надеюсь, в будущем «Музбалак» порадует нас и другими призами», - сказал режиссер фильма Турдыбек Майдан.





Напомним, что фильм «Музбалак» в прошлом году удостоился премии Союза кинематографистов РК «Кулагер» в категории «Лучший анимационный фильм», а также принял участие в конкурсной программе детских и юношеских фильмов «Твое кино» XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» (г. Ханты-Мансийск, РФ). Также фильм был показан во внеконкурсной программе «Панорама» 59-го МКФ для детей и юношества, который прошел в городе Злине (Чехия) в период с 24 мая по 1 июня 2019 года. Кроме того, картина удостоилась Специального приза жюри 14-го МКФ «В кругу семьи», который прошел в 2019 году в Ярославле (Россия).

Ранее сообщалось, что анимационный фильм «Музбалак» режиссеров Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы принимает участие в конкурсной программе 24-го Международного кинофестиваля детских и юношеских фильмов «Schlindel», который проходит с 7 по 13 октября 2019 года в городе Хемниц (Германия).

Фото: kazakhfilmstudios.kz