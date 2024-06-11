В Павлодарской области идет обработка от комаров и мошек

Дезинсекционные мероприятия в Павлодарской области планируется завершить к концу первой декады июля. Уже на этой неделе стартует второй этап речных обработок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в областном центре ситуация стабильная: комары есть, но особых неудобств жителям не доставляют.

— На территории областного центра массовый выплод комаров 1-2 генерации, на которую приходится более 70% личинок, удалось минимизировать. Сейчас идет третья генерация комаров, сдерживание которых будет обеспечиваться ежедневной барьерной обработкой, — сообщили в областном акимате.

По информации управления недропользования, на пойменных участках в Павлодаре, Аксу, Павлодарском районе и выше по течению после обработок развитие личинок комаров снижено благодаря обработкам биопрепаратам на 90%, летная форма присутствует в допустимых количествах.

В районах обстановка сложнее. Выше по течению — в Майском районе и районе Аккулы — жители жалуются на комаров. В вечернее время, когда скот возвращается с лугов, кровососущих становится больше. В Павлодарском районе барьерные обработки ведутся в 18 прибрежных селах. Там гнус есть, но в незначительном количестве.

— В районах ниже по течению ситуация иная. С учетом особенностей рельефа местности и затоплением поймы северных массивов на 90% развитие личинок комаров еще наблюдается. В Иртышском, Железинском и Актогайском районах преобладает мошкара. В этом году за счет природоохранных попусков было затоплено свыше 90% пойменной территории региона. Это внесло существенные коррективы на развитие мошек, — уточнили в пресс-службе областного акимата.

Первый тур речной обработки провели с 29 по 31 мая. В реку слили более 130 тысяч литров биопрепарата.

С 13 июня начнется второй этап речных обработок. Локально обработаны основные протоки и береговая линия вдоль сел Железинка, Иртышск, Актогай, Теренколь и участки от Кенжеколя до Мичурино.

По официальным данным, по итогам обработок количество личинок мошки снижено с 1700 до 150 на один квадратный дециметр.