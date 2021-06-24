РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:28, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Впала в кому после стоматологии: Алексей Цой прокомментировал  смерть девочки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал смерть девочки, которая впала в кому после посещения столичной стоматологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данное дело находилось на особом контроле. К сожалению, девочка скончалась. Было определение суда от 09.04.2020 года о запрете деятельности данного стоматологического центра, об отзыве лицензии. В определении было указано оставить без рассмотрения. Сами родители в зале суда заявили, что претензии к медорганизации не имеют и просили не приостанавливать деятельность данной организации», - прокомментировал министр.

    Однако он отметил, что любые факты нарушения, несвоевременной, неэффективной помощи могут быть обжалованы.

    «У нас есть территориальные департаменты, комитеты фарммедконтроля, которые рассматривают такие заявления и проводят все надлежащие процедуры, вплоть до приостановления деятельности и подачи в суд. Поэтому, если такие случаи есть, в законном порядке граждане могут обратиться с заявлениями, которые будут рассмотрены», - добавил Алексей Цой.

    Напомним, 21 июня приблизительно в 13:50 часов в Нур-Султане скончалась Алиса Зеленая, впавшая в кому после посещения столичной стоматологии в январе 2020 года.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!