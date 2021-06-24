Впала в кому после стоматологии: Алексей Цой прокомментировал  смерть девочки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал смерть девочки, которая впала в кому после посещения столичной стоматологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное дело находилось на особом контроле. К сожалению, девочка скончалась. Было определение суда от 09.04.2020 года о запрете деятельности данного стоматологического центра, об отзыве лицензии. В определении было указано оставить без рассмотрения. Сами родители в зале суда заявили, что претензии к медорганизации не имеют и просили не приостанавливать деятельность данной организации», - прокомментировал министр.

Однако он отметил, что любые факты нарушения, несвоевременной, неэффективной помощи могут быть обжалованы.

«У нас есть территориальные департаменты, комитеты фарммедконтроля, которые рассматривают такие заявления и проводят все надлежащие процедуры, вплоть до приостановления деятельности и подачи в суд. Поэтому, если такие случаи есть, в законном порядке граждане могут обратиться с заявлениями, которые будут рассмотрены», - добавил Алексей Цой.

Напомним, 21 июня приблизительно в 13:50 часов в Нур-Султане скончалась Алиса Зеленая, впавшая в кому после посещения столичной стоматологии в январе 2020 года.