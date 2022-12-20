Возвратившуюся из Катара сборную французы с благодарностью встретили бурными овациями

20 Декабря 2022, 14:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Порядка 50 тысяч французских болельщиков приветствовали в Париже национальную сборную по футболу, вернувшуюся из Катара. Фанаты, собравшиеся на площади Согласия, встретили команду, ставшую вице-чемпионом мира, бурными овациями и гимном «Марсельеза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Спасибо, Мбаппе!», «Вы лучшие!», «Мы с вами!» - скандировали болельщики.

Прибытия своих героев, невзирая на промозглую декабрьскую погоду, люди ждали в течение нескольких часов.

Говорят болельщики:

«Пусть они и проиграли в финале, но выступили они потрясающе. Мы здесь, чтобы поддержать сборную, несмотря на поражение».

«Я рада поблагодарить их за то, что они сделали, и продемонстрировать им свою поддержку. Это объединяет французов. Приятно видеть, что люди пришли сюда сегодня вечером».

С балкона знаменитого отеля «Крийон» тренер сборной Дидье Дешам и его подопечные поблагодарили болельщиков за поддержку.

По случаю возвращения игроков, пусть на этот раз и не триумфального, Эйфелева башня светилась огнями, несмотря на режим экономии.

Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022. Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.

Болельщики сборной Франции благодарны своей команде за невероятные эмоции, вместе с чувством горечи за поражение в финале сборной Аргентине, они испытывают гордость за команду и страну.

Фото: euronews.com