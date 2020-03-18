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Возврат железнодорожных билетов возможен через частные билетные кассы

18 Марта 2020 17:54
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Возврат железнодорожных билетов возможен через частные билетные кассы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввиду чрезвычайного положения, объявленного Указом Президента Республики Казахстан, АО Пассажирские перевозки АО НК КТЖ принято решение производить возврат денежных средств за пассажирские билеты в полном объеме, передает МИА «Казинформ».

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«АО «Пассажирские перевозки» осуществит полный возврат денежных средств, как в своих кассах, так и в частных кассах, в любой удобный для Вас день, без применения каких-либо штрафных санкций, независимо от даты отправления поезда, начиная с сегодняшнего дня и на протяжении 6 месяцев.

По отправленным поездам возврат денежных средств будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки факта проезда пассажира.

Для удобства пассажиров кассы АО «Пассажирские перевозки» переведены на 24-часовой режим работы.

В связи с чем, убедительно просим пассажиров не создавать ажиотаж, находиться на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга, соблюдать режим карантина, с пониманием и терпением отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

Произвести возврат железнодорожных проездных билетов возможно через частные билетные кассы:

ТОО «АДМА»

Город

Адрес пункта

1

г. Алматы

ул.Абылай хана, 1

2

г. Алматы

ул.Станционная 1

3

г. Алматы

ул.Абылай хана, 1

4

г. Алматы

ул.Станционная 1

5

г. Алматы

ул.Абылай хана, 1

6

г. Алматы

ул.Абылай хана, 1

ТОО «Экспресс сервис»

1

г. Нур-Султан

Байтурсынова, 12

2

г. Нур-Султан

Иманова, 41

3

г. Нур-Султан

ул. Сейфуллина, 4

4

г. Нур-Султан

ул. Богенбая, 62

5

г. Нур-Султан

пр. Женис, 34

6

г. Нур-Султан

ул. Сатпаева, 20/1

7

г. Нур-Султан

ул. Ш. Кудайбердейулы, 18А

8

г. Нур-Султан

ул. Богенбай батыра, 54

ТОО «DanRusWay»

1

г. Алматы

ул. Алтынсарина 27

ТОО «Сат Вояж»

1

г. Алматы

ул. Макатаева, 47, оф.100

2

г. Алматы,

ул. Макатаева д.128, кв 2

3

г. Алматы,

ул.Байтурсынова 61

4

г. Алматы,

ул. Раймбека, ТР «Алтын-Орда»

5

г. Алматы,

ул. Толе би, рынок «Аксай»

6

г. Алматы,

ул. Ауэзова, 183, кв.3

7

г. Алматы,

пр. Абылай хана,7

8

г. Алматы

ул. Розыбакиева, 220, ТД «ТАН»

9

г. Алматы,

ул. Толе би, 146

10

г. Алматы,

ул. Станционная,1, ст. Вокзал 1

11

г. Алматы,

пр. Абылай хана,7

12

г. Талгар,

Алматинская обл, ул. Конаева, б/н

13

г. Нур-Султан,

ул. Куйши Дина дом 26 ВП-3

14

г. Нур-Султан,

пр. Абая,48

15

г. Туркестан,

ул. Тауке хан 237/4 ТЦ «Батыр»

16

г. Туркестан,

ул. Тауке хан 218

17

г. Актау,

ул. Таллинская, 189

18

г. Актау,

мкр. 27, д. 67-03

19

г. Актау,

ТД «Байтерек», 1 эт.

20

г. Актау,

Торговый ряд «Акжелкен»

21

г. Актау,

мкр.11, д.34, оф.4

22

г. Актау,

30 микрорайон, в здание № 170 УТК «Олжа»

23

Мангистауская обл.,

Мунайлинский район,С/округ Атамекен, здание «Дәріхана 2»

24

г. Жанаозен,

мкр-он 1, ул. Нефтянников, 37

25

Мангистауская обл. г. Жана-Узень,

ул. Губкина, 38, 1/2

26

Жамбылская обл.,

п. Кордай, ул. Жибек Жолы, 256

27

Жамбылская обл.,

п. Кордай, ул. Жибек Жолы, ТОО «Мирас»

28

г.Петропавловск,

ул. Интернациональная д.90 Б

29

г. Петропавловск,

Привокзальная площадь 1Г

30

г. Кокшетау,

ул. Осипенко, 1.

31

г. Кокшетау,

ул. Горького 12, ТД «Нур»

32

г. Атырау,

ул. Баймуханова, 66 А, зд. Автовокзала

33

Жамбылская обл., г. Приозерск,

ул. Балхашская, 4

34

г. Приозерск,

ул. Достык д.9

35

г. Шу,

ул. Сатпаева д.16, ст. Чу, в здание жд вокзала

36

г. Шымкент,

рынок «Евразия», бутик 27,

37

г. Шымкент,

ул. Анарова 9, в здание жд вокзала

38

г. Актобе,

ул. Братьев Жубановых, 300, кв.45

39

г. Актобе,

пр. Мира, 9 «А

40

г. Семей,

ул. Ч.Валиханова, 167, Центральный Автовокзал

41

г. Семей,

пр. Ауэзова 40, ТД «Мереке«

42

г.Семей,

площадь Привокзальная, ст. Семипалатинск , в здание жд вокзала «

43

г. Степногорск,

мкр. 3, здание Автовокзала

44

г. Алматы,

пр. Абылай хана, д. 1 ст. Вокзал 2

45

г. Актау,

мкр. 14, Дом Связи

46

г. Тараз,

ул. Привокзальная 1, ст. Жамбыл, здание жд вокзала

47

ст. Кульсары

в здание ж.д. вокзала

48

г. Актобе,

ул. Привокзальная 22, здание ж/д вокзала

49

г. Актобе,

ул. Привокзальная 22, здание ж/д вокзала

50

г. Актобе,

ул. Привокзальная, 22, здание жд вокзала

51

п. Коктерек,

ул. Рыскулова, 1

ТОО «Арсен и Ком»

1

г. Нур-Султан

Шоссе Алаш, 32, 30 «Кок базары»

2

г. Нур-Султан

пр. Абылай хана 34

3

г. Нур-Султан

ул. Сейфуллина 47

ТОО «Экономикс-2013»

1

г. Рудный

пр. Комсомольский, д.1

ТОО «АБМ Кызылорда»

1

г. Кызылорда

ул. Бегим ана, д.7

2

г. Кызылорда

ул. Егизбаева, д.28

3

г. Кызылорда

ул. Жанадилова д.1

ТОО «Багыт 2050»

1

г. Тараз

ул. Привокзальна 1

ИП «Есполова»

1

г. Алматы

7 мкр., дом 5

ИП «Ескалиева»

1

г. Кандыагаш

ул. Жастык 1г

ТОО «Grand Tour Voyage»

1

г. Шымкент

ул. Байтурсынова, 4/59

ТОО «Viver.kz»

1

Алматинская обл., Карасайский р-н,

ст.Шамалган, ул.Дуйсекова, 125а

2

г.Алматы,

пр.Райымбека, 167А, оф 31

3

г.Нур-Султан,

ул. МОМУШУЛЫ 12 Магазин Солнышко

ТОО «БАКЫТ ТРЭВЕЛ»

1

Акмолинская обл.

с.Косшы, ЖМ «Лесная поляна», 13/2

ИП «ФБК Сервис»

1

г.Караганда

ул.Строителей, д.13

ИП «Сайлаубек»

1

г.Шымкент,

ул.Анарова, б/н (Вокзал, касса 1)

ИП «АЙТИ»

1

г.Семей,

ул.Аймаутова, 178

ТОО «Ақ-нұр-777»

1

г. Нур-Султан ,

ул. Шоссе Алаш, д.15, кв (офис)

2

г.Нур-Султан,

ул.Кудайбердыулы, д.42, кв.(офис) ВП-2, ЖД Касса

ИП «ЕрНур-Ай»

1

г.Атырау,

ТРЦ «АзияПарк»

ИП «ЗИЯБЕКОВА»

1

г.Арысь,

ул. Салыкбаева 30

ИП Akzhol

1

Туркестанская обл. г.Кентау

ул. Конаева 20

ИП «КАНТАРБАЕВА Ш.А.»

1

г.Нур-Султан,

Лесная поляна, 6, маг Табысты

ИП БАРЫС 2019

1

г.Актау,

5 мкр 4 дом 3 кв

ИП «МАРЬЯМ»

1

г.Алматы

ул. Темирязева, 36.

ИП «АЯТ»

1

г. Шымкент,

Темірлан тас жолы 129

2

г.Костанай,

Шипина 176

ТОО «WORLD SERVICE GROUP»

1

г. Балхаш,

ул. Ленина, 20

ТОО «Туристическая фирма «Асель«»

1

г. Костанай,

ул. Амангельды, д.72, кв. 142

ИП «Ак Жайык»

1

Алм.область, г.Талгар,

зд. Автовокзала

ТОО «Astana Lux Travel»

1

г.Талдыкорган,

Шевченко, 117

ИП «ASER TOUR»

1

г. Шымкент,

ул. Дулати 2

ТОО «Saya Travel»

1

г. Шымкент, 18 мкр,

ул. Рыскулова 30/2

ИП «БАЯРД»

1

г. Нур-Султан, пос.Косшы

ул.Республика д.3

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Ключевые слова: КТЖ, Транспорт, Коронавирус,
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