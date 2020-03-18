Возврат железнодорожных билетов возможен через частные билетные кассы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввиду чрезвычайного положения, объявленного Указом Президента Республики Казахстан, АО Пассажирские перевозки АО НК КТЖ принято решение производить возврат денежных средств за пассажирские билеты в полном объеме, передает МИА «Казинформ».
«АО «Пассажирские перевозки» осуществит полный возврат денежных средств, как в своих кассах, так и в частных кассах, в любой удобный для Вас день, без применения каких-либо штрафных санкций, независимо от даты отправления поезда, начиная с сегодняшнего дня и на протяжении 6 месяцев.
По отправленным поездам возврат денежных средств будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки факта проезда пассажира.
Для удобства пассажиров кассы АО «Пассажирские перевозки» переведены на 24-часовой режим работы.
В связи с чем, убедительно просим пассажиров не создавать ажиотаж, находиться на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга, соблюдать режим карантина, с пониманием и терпением отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.
Произвести возврат железнодорожных проездных билетов возможно через частные билетные кассы:
|
ТОО «АДМА»
|
№
|
Город
|
Адрес пункта
|
1
|
г. Алматы
|
ул.Абылай хана, 1
|
2
|
г. Алматы
|
ул.Станционная 1
|
3
|
г. Алматы
|
ул.Абылай хана, 1
|
4
|
г. Алматы
|
ул.Станционная 1
|
5
|
г. Алматы
|
ул.Абылай хана, 1
|
6
|
г. Алматы
|
ул.Абылай хана, 1
|
ТОО «Экспресс сервис»
|
1
|
г. Нур-Султан
|
Байтурсынова, 12
|
2
|
г. Нур-Султан
|
Иманова, 41
|
3
|
г. Нур-Султан
|
ул. Сейфуллина, 4
|
4
|
г. Нур-Султан
|
ул. Богенбая, 62
|
5
|
г. Нур-Султан
|
пр. Женис, 34
|
6
|
г. Нур-Султан
|
ул. Сатпаева, 20/1
|
7
|
г. Нур-Султан
|
ул. Ш. Кудайбердейулы, 18А
|
8
|
г. Нур-Султан
|
ул. Богенбай батыра, 54
|
ТОО «DanRusWay»
|
1
|
г. Алматы
|
ул. Алтынсарина 27
|
ТОО «Сат Вояж»
|
1
|
г. Алматы
|
ул. Макатаева, 47, оф.100
|
2
|
г. Алматы,
|
ул. Макатаева д.128, кв 2
|
3
|
г. Алматы,
|
ул.Байтурсынова 61
|
4
|
г. Алматы,
|
ул. Раймбека, ТР «Алтын-Орда»
|
5
|
г. Алматы,
|
ул. Толе би, рынок «Аксай»
|
6
|
г. Алматы,
|
ул. Ауэзова, 183, кв.3
|
7
|
г. Алматы,
|
пр. Абылай хана,7
|
8
|
г. Алматы
|
ул. Розыбакиева, 220, ТД «ТАН»
|
9
|
г. Алматы,
|
ул. Толе би, 146
|
10
|
г. Алматы,
|
ул. Станционная,1, ст. Вокзал 1
|
11
|
г. Алматы,
|
пр. Абылай хана,7
|
12
|
г. Талгар,
|
Алматинская обл, ул. Конаева, б/н
|
13
|
г. Нур-Султан,
|
ул. Куйши Дина дом 26 ВП-3
|
14
|
г. Нур-Султан,
|
пр. Абая,48
|
15
|
г. Туркестан,
|
ул. Тауке хан 237/4 ТЦ «Батыр»
|
16
|
г. Туркестан,
|
ул. Тауке хан 218
|
17
|
г. Актау,
|
ул. Таллинская, 189
|
18
|
г. Актау,
|
мкр. 27, д. 67-03
|
19
|
г. Актау,
|
ТД «Байтерек», 1 эт.
|
20
|
г. Актау,
|
Торговый ряд «Акжелкен»
|
21
|
г. Актау,
|
мкр.11, д.34, оф.4
|
22
|
г. Актау,
|
30 микрорайон, в здание № 170 УТК «Олжа»
|
23
|
Мангистауская обл.,
|
Мунайлинский район,С/округ Атамекен, здание «Дәріхана 2»
|
24
|
г. Жанаозен,
|
мкр-он 1, ул. Нефтянников, 37
|
25
|
Мангистауская обл. г. Жана-Узень,
|
ул. Губкина, 38, 1/2
|
26
|
Жамбылская обл.,
|
п. Кордай, ул. Жибек Жолы, 256
|
27
|
Жамбылская обл.,
|
п. Кордай, ул. Жибек Жолы, ТОО «Мирас»
|
28
|
г.Петропавловск,
|
ул. Интернациональная д.90 Б
|
29
|
г. Петропавловск,
|
Привокзальная площадь 1Г
|
30
|
г. Кокшетау,
|
ул. Осипенко, 1.
|
31
|
г. Кокшетау,
|
ул. Горького 12, ТД «Нур»
|
32
|
г. Атырау,
|
ул. Баймуханова, 66 А, зд. Автовокзала
|
33
|
Жамбылская обл., г. Приозерск,
|
ул. Балхашская, 4
|
34
|
г. Приозерск,
|
ул. Достык д.9
|
35
|
г. Шу,
|
ул. Сатпаева д.16, ст. Чу, в здание жд вокзала
|
36
|
г. Шымкент,
|
рынок «Евразия», бутик 27,
|
37
|
г. Шымкент,
|
ул. Анарова 9, в здание жд вокзала
|
38
|
г. Актобе,
|
ул. Братьев Жубановых, 300, кв.45
|
39
|
г. Актобе,
|
пр. Мира, 9 «А
|
40
|
г. Семей,
|
ул. Ч.Валиханова, 167, Центральный Автовокзал
|
41
|
г. Семей,
|
пр. Ауэзова 40, ТД «Мереке«
|
42
|
г.Семей,
|
площадь Привокзальная, ст. Семипалатинск , в здание жд вокзала «
|
43
|
г. Степногорск,
|
мкр. 3, здание Автовокзала
|
44
|
г. Алматы,
|
пр. Абылай хана, д. 1 ст. Вокзал 2
|
45
|
г. Актау,
|
мкр. 14, Дом Связи
|
46
|
г. Тараз,
|
ул. Привокзальная 1, ст. Жамбыл, здание жд вокзала
|
47
|
ст. Кульсары
|
в здание ж.д. вокзала
|
48
|
г. Актобе,
|
ул. Привокзальная 22, здание ж/д вокзала
|
49
|
г. Актобе,
|
ул. Привокзальная 22, здание ж/д вокзала
|
50
|
г. Актобе,
|
ул. Привокзальная, 22, здание жд вокзала
|
51
|
п. Коктерек,
|
ул. Рыскулова, 1
|
ТОО «Арсен и Ком»
|
1
|
г. Нур-Султан
|
Шоссе Алаш, 32, 30 «Кок базары»
|
2
|
г. Нур-Султан
|
пр. Абылай хана 34
|
3
|
г. Нур-Султан
|
ул. Сейфуллина 47
|
ТОО «Экономикс-2013»
|
1
|
г. Рудный
|
пр. Комсомольский, д.1
|
ТОО «АБМ Кызылорда»
|
1
|
г. Кызылорда
|
ул. Бегим ана, д.7
|
2
|
г. Кызылорда
|
ул. Егизбаева, д.28
|
3
|
г. Кызылорда
|
ул. Жанадилова д.1
|
ТОО «Багыт 2050»
|
1
|
г. Тараз
|
ул. Привокзальна 1
|
ИП «Есполова»
|
1
|
г. Алматы
|
7 мкр., дом 5
|
ИП «Ескалиева»
|
1
|
г. Кандыагаш
|
ул. Жастык 1г
|
ТОО «Grand Tour Voyage»
|
1
|
г. Шымкент
|
ул. Байтурсынова, 4/59
|
ТОО «Viver.kz»
|
1
|
Алматинская обл., Карасайский р-н,
|
ст.Шамалган, ул.Дуйсекова, 125а
|
2
|
г.Алматы,
|
пр.Райымбека, 167А, оф 31
|
3
|
г.Нур-Султан,
|
ул. МОМУШУЛЫ 12 Магазин Солнышко
|
ТОО «БАКЫТ ТРЭВЕЛ»
|
1
|
Акмолинская обл.
|
с.Косшы, ЖМ «Лесная поляна», 13/2
|
ИП «ФБК Сервис»
|
1
|
г.Караганда
|
ул.Строителей, д.13
|
ИП «Сайлаубек»
|
1
|
г.Шымкент,
|
ул.Анарова, б/н (Вокзал, касса 1)
|
ИП «АЙТИ»
|
1
|
г.Семей,
|
ул.Аймаутова, 178
|
ТОО «Ақ-нұр-777»
|
1
|
г. Нур-Султан ,
|
ул. Шоссе Алаш, д.15, кв (офис)
|
2
|
г.Нур-Султан,
|
ул.Кудайбердыулы, д.42, кв.(офис) ВП-2, ЖД Касса
|
ИП «ЕрНур-Ай»
|
1
|
г.Атырау,
|
ТРЦ «АзияПарк»
|
ИП «ЗИЯБЕКОВА»
|
1
|
г.Арысь,
|
ул. Салыкбаева 30
|
ИП Akzhol
|
1
|
Туркестанская обл. г.Кентау
|
ул. Конаева 20
|
ИП «КАНТАРБАЕВА Ш.А.»
|
1
|
г.Нур-Султан,
|
Лесная поляна, 6, маг Табысты
|
ИП БАРЫС 2019
|
1
|
г.Актау,
|
5 мкр 4 дом 3 кв
|
ИП «МАРЬЯМ»
|
1
|
г.Алматы
|
ул. Темирязева, 36.
|
ИП «АЯТ»
|
1
|
г. Шымкент,
|
Темірлан тас жолы 129
|
2
|
г.Костанай,
|
Шипина 176
|
ТОО «WORLD SERVICE GROUP»
|
1
|
г. Балхаш,
|
ул. Ленина, 20
|
ТОО «Туристическая фирма «Асель«»
|
1
|
г. Костанай,
|
ул. Амангельды, д.72, кв. 142
|
ИП «Ак Жайык»
|
1
|
Алм.область, г.Талгар,
|
зд. Автовокзала
|
ТОО «Astana Lux Travel»
|
1
|
г.Талдыкорган,
|
Шевченко, 117
|
ИП «ASER TOUR»
|
1
|
г. Шымкент,
|
ул. Дулати 2
|
ТОО «Saya Travel»
|
1
|
г. Шымкент, 18 мкр,
|
ул. Рыскулова 30/2
|
ИП «БАЯРД»
|
1
|
г. Нур-Султан, пос.Косшы
|
ул.Республика д.3
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