Возврат железнодорожных билетов возможен через частные билетные кассы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ввиду чрезвычайного положения, объявленного Указом Президента Республики Казахстан, АО Пассажирские перевозки АО НК КТЖ принято решение производить возврат денежных средств за пассажирские билеты в полном объеме, передает МИА «Казинформ».

«АО «Пассажирские перевозки» осуществит полный возврат денежных средств, как в своих кассах, так и в частных кассах, в любой удобный для Вас день, без применения каких-либо штрафных санкций, независимо от даты отправления поезда, начиная с сегодняшнего дня и на протяжении 6 месяцев.

По отправленным поездам возврат денежных средств будет осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки факта проезда пассажира.

Для удобства пассажиров кассы АО «Пассажирские перевозки» переведены на 24-часовой режим работы.

В связи с чем, убедительно просим пассажиров не создавать ажиотаж, находиться на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга, соблюдать режим карантина, с пониманием и терпением отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

Произвести возврат железнодорожных проездных билетов возможно через частные билетные кассы: