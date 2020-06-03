Возврат землям статуса особо охраняемых территорий – понадобятся ли допсредства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель законопроекта - возврат земель, ранее выведенных для строительства и функционирования объектов туризма и сооружений, имеющих особое стратегическое значение (водохозяйственные сооружения, объекты государственной границы, нужды обороны), не используемых по назначению, в земли особо охраняемых природных территорий», - рассказал основные положения законопроекта депутат Мажилиса Берик Оспанов на пленарном заседании Нижней Палаты.

В свою очередь, его коллега, депутат Мажилиса Парламента РК Тарас Хитуов, попросил прояснить некоторые моменты.

«Я поддерживаю законопроект. Законопроектом предусматривается возврат в состав особо охраняемых природных территорий земель, ранее выведенных из их состава. По сути, это является расширением особо охраняемой природной территории. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, при расширении особо охраняемых природных территорий необходима разработка естественно-научного и технико-экономического обоснования, что является весьма затратной процедурой и составляет несколько десятков миллионов тенге. В этой связи, потребуется ли выделение финансовых средств на разработку естественно-научного и технико-экономического обоснования при возврате ранее выведенных из состава особо охраняемых природных территорий земель запаса?» - спросил депутат.

Отвечая на вопрос, Б. Оспанов отметил, что, согласно действующему законодательству, такая работа проводится.

«То есть, разрабатывается обоснование, проводится научно-исследовательская работа, которой занимается соответствующая организация. Из бюджета на эти цели выделяются средства. В свое время, когда эти земли передавались в состав особо охраняемых природных территорий, средства на эти цели выделялись, работа проводилась. Чтобы снова не выделять средства на эти цели, мы вносим соответствующие изменения законопроектом, которые позволяют как раз избежать этого и не потребуется разработка обоснования», - заключил докладчик.