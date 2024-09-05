Еще три объекта экс-министра культуры Мухамедиулы на 3,5 млрд тенге вернут в госсобственность

В Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Генеральной прокуратурой проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации. Установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге.

Один из них на сегодня удовлетворен судом.

Так, в 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта.

Расположенное в городе Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге.

При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия.

По иску прокуратуры города Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным.

Наряду с этим, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы.

В рамках проверки прокуратурой области Улытау предан суду (Халатность по ч.2 ст. 371 Уголовного кодекса) один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества.

Последний обвиняется в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.

По итогам проверки по представлению Генеральной прокуратуры за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов.

В ведомстве отмечают, что Генеральной прокуратурой совместно с отраслевым Комитетом выработаны концептуальные инициативы по коренной трансформации данной отрасли.

В частности, в рамках утвержденной Правительством Дорожной карты предложено исключить прямую адресную продажу активов и передачу имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, пересмотреть механизм приватизации на понижение цены, а также определить единую методику расчета стоимости приватизируемых объектов.

Практическая реализация инициатив Генеральной прокуратуры позволит обеспечить прозрачность процесса приватизации и минимизировать коррупционные риски.

Напомним, в этом году экс-министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы осудили на 11 лет.