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Возврат денег за железнодорожные билеты производится в полном объеме - КТЖ

18 Марта 2020 13:03
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Возврат денег за железнодорожные билеты производится в полном объеме - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С введением временного чрезвычайного положения АО НК «ҚазақстанТемірЖолы» принято решение производить в полном объеме (без удержания в последние сутки) возврат денежных средств за пассажирские билеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

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«Сегодня на билетные кассы пошла необычайно высокая нагрузка по возврату билетов. В этих условия мы обеспечили наши кассы дополнительными наличными средствами. Возврат производится на месте, за исключением отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности и в тех или иных кассах. В таких редких случаях гасится билет, и пассажир может получить свои деньги в любое удобное для него время, в том числе на следующий день», - пояснили в нацкомпании.

ҚазақстанТемірЖолы просит пассажиров отнестись с пониманием и терпением к процессу оформления возврата билетов в настоящих условиях.

«Мы гарантируем возврат денежных средств в полном объеме», - отметили здесь.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: КТЖ, Транспорт, Общество, Коронавирус,
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