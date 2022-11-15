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Возврат активов на 300 млрд тенге обеспечило Агентство по финмониторингу

15 Ноября 2022, 13:22
Возврат активов на 300 млрд тенге обеспечило Агентство по финмониторингу
15 Ноября 2022, 13:22

Возврат активов на 300 млрд тенге обеспечило Агентство по финмониторингу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сумму свыше 300 млрд тенге возмещен ущерб и обеспечен возврат активов за 10 месяцев текущего года. Об этом заявил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов на встрече с Главой государства, передает МИА «Казинформ».

«За 10 месяцев текущего года был возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30 %. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств. Ликвидировано 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом», - сообщил Жанат Элиманов.

По словам главы АФМ, выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тыс. граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов Агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого Агентства.


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