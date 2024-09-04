Возвращения амурских тигров в Казахстан: Россия готова к передаче животных

Проект по реинтродукции амурских тигров в Казахстан, предусматривающий завоз животных из России, находится на стадии переговоров. Россия разработала методику и готова передать тигров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Газета.Ru.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В 2022 году на Восточном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали соглашение о возвращении тигров в Казахстан, и часть из них может быть доставлена из Приморья.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Казахстан сможет вернуть тигров в Центральную Азию к 2025 году с помощью российского опыта.

По словам Арамилева, на первом этапе планируется выпустить в Казахстане четырех тигров, вероятно, подросших в реабилитационном центре.

— Проект сейчас несколько заморожен. Россия выполнила свои обязательства, разработала методику и имеет фонд тигров с чистой генетикой в неволе. Мы готовы в кратчайшие сроки подготовить животных для передачи в Казахстан… Переговоры продолжаются в штатном режиме, — сказал Арамилев.

Он также отметил, что в СМИ появилась информация о возможном использовании тигров из голландских зоопарков, что, по его мнению, усложнит реализацию проекта. «Надеемся, что эта инициатива не будет принята всерьез… Здесь, помимо экологических вопросов, есть и политические, и мы ждем решения властей», — добавил он.

Арамилев подчеркнул, что главной сложностью проекта является воссоздание естественной среды обитания тигров в Казахстане, особенно в условиях масштабного выпаса скота. Основная задача — предотвращение нападений тигров на скот и минимизация конфликтов с людьми.