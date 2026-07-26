Возвращение алматинского апорта: каково будущее исторического бренда?

Слава апорта, давно ставшего визитной карточкой и символом Алматы, сегодня переживает свое второе рождение. Ученые приступили к посадке новых деревьев, стремясь в точности сохранить природные свойства исторического сорта. Как именно осуществляется возрождение этого национального символа и каких результатов стоит ожидать? В этих вопросах разбиралось информационное агентство Kazinform.

История апорта

Апорт — это не просто сорт яблок, а настоящий исторический символ Алматы. Его внушительный размер, насыщенный красный цвет, неповторимый аромат и гармоничный кисло-сладкий вкус на протяжении веков формировали узнаваемый бренд региона. Сегодня апорт признают одним из самых известных сортов не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Впрочем, о том, как он впервые попал в наш край и почему раскыл весь свой природный потенциал именно в Алматы, знают немногие.

Как рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии аграрных наук Республики Казахстан, специалист в области плодоводства и виноградарства Сауле Казыбаева, история алматинского апорта берет свое начало во второй половине XIX века. В 1865 году крестьянин Егор Редько, переселившийся в Верный (ныне Алматы) из Воронежской губернии, привез с собой саженцы апорта. Впоследствии местные садоводы начали прививать их на подвой дикорастущей яблони Сиверса. В результате уже с 1875 года был получен первый урожай, и вскоре сорт завоевал широкую популярность.

— В начале XX века алматинский апорт начали экспортировать в Россию и Европу. В 1908 году он завоевал награду на международной выставке в Германии, после чего получил мировую известность под названиями «Верненское яблоко», «Казахстанское яблоко» и «Алматинский апорт», — отмечает эксперт.

Фото: из личного архива

По мере роста славы апорта особое внимание стали уделять его выращиванию в промышленных масштабах. В 1930-х годах в стране создавались крупные садоводческие хозяйства, а в 1937 году открылся специализированный научный институт, где апорт активно использовался в качестве донора для выведения новых сортов. Благодаря этому к 1970 году площадь семечковых садов достигла 107 тысяч гектаров, на которых произрастало более 3 миллионов деревьев апорта. При этом свыше 70 процентов всех апортовых садов страны были сосредоточены именно в Алматинской области.

Однако, как подчеркивают ученые, всемирная признанность апорта это заслуга не только селекционеров. Его пытались культивировать во многих странах мира, но единственным местом, где сорт способен полностью раскрыть свои уникальные природные качества, оказались предгорья Заилийского Алатау. Чтобы доказать эту особенность с научной точки зрения, в 2011–2012 годах были проведены масштабные исследования: ученые отобрали 115 генетических форм, полностью сохранивших аутентичные вкусовые свойства апорта, и зачислили их в специальный фонд. А в 2023 году «Алматинский апорт» был официально зарегистрирован и запатентован как национальный бренд Казахстана.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По словам Сауле Казыбаевой, апорт полностью раскрывает свою палитру качеств на высоте от 900 до 1300 метров над уровнем моря.

— Конечно, апорт можно выращивать и на высоте 700-800 метров. Однако в этом случае он не сможет в полной мере проявить свое естественное качество. Именно резко континентальный климат Алматы, особенная предгорная почва и суточные перепады температур дают плоду тот самый яркий красный румянец, неповторимый аромат и хрустящую мякоть. Поэтому свою идеальную природную среду апорт обрел именно в этом регионе, — убеждена ученый.

Как проходит возрождение исторического бренда?

На сегодняшний день в стране поэтапно претворяется в жизнь Дорожная карта по возрождению яблони апорт на 2025–2028 годы. Главная цель программы заключается в том, чтобы сохранить генетические особенности апорта, наладить системное производство высококачественных саженцев и шаг за шагом восстановить промышленные сады.

Активные работы в данном направлении уже идут. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в региональном филиале в Талгаре на основе семян дикой яблони Сиверса создан специализированный питомник, где методом зимней прививки выращены первые саженцы. В текущем году на территории Помологического сада уже высажен новый сад апорта площадью 10 гектаров, полностью обновлена система полива и закуплена необходимая спецтехника.

— Эта инициатива опирается на результаты многолетних научных изысканий. Начиная с 2011 года ученые организовывали комплексные экспедиции к местам произрастания природных популяций яблони Сиверса, выявив наиболее гармоничные с точки зрения генетики образцы. Позже с помощью молекулярных исследований были подобраны подвои, идеальные для совмещения с апортом, и разработана технология получения безвирусных саженцев. Итогом этих трудов стала закладка в 2015 году экспериментального сада площадью 5 гектаров, который и сформировал научный фундамент для нынешней производственной программы, — рассказал спикер.

Фото: МСХ

При этом научные изыскания не ограничились одной лишь подготовкой посадочного материала. Перед запуском масштабного проекта была создана специальная комиссия, которая провела детальный анализ почвенного покрова, водных ресурсов и фитосанитарного состояния всех планируемых под посадку территорий. В состав комиссии вошли селекционеры, почвоведы, специалисты по защите растений и агрохимики, разработавшие исчерпывающие агротехнические рекомендации для каждого конкретного участка.

По словам специалистов, используемые ныне саженцы получены из клонов аутентичного алматинского апорта и прививаются на строго отобранные, генетически подтвержденные формы яблони Сиверса.

Каков экономический потенциал апорта?

Стоит учитывать, что апорт не относится к скороплодным интенсивным сортам. Деревья, выращенные на подвое Сиверса, приносят первые плоды лишь спустя 7-8 лет, а на пик своей урожайности выходят ближе к 10 годам. По этой причине эксперты рассматривают данный проект не как сиюминутную коммерческую инициативу, а как долгосрочную инвестицию общегосударственного значения.

Тем не менее экономический потенциал у проекта весьма внушительный. Согласно научным расчетам, в период полного плодоношения одно дерево способно давать в среднем от 50 до 70 килограммов яблок. Кроме того, плоды апорта отличаются высокой транспортабельностью, а при соблюдении современных технологий хранения сохраняют свои превосходные вкусовые качества вплоть до весны.

Принимая во внимание этот потенциал, Дорожная карта предусматривает поэтапное расширение площади насаждений. В соответствии с документом, за период 2025–2028 годов планируется высадить в общей сложности 110 гектаров апортовых садов. В первые два года Помологический сад совместно с акиматом города Алматы будут ежегодно закладывать по 10 гектаров. В дальнейшем еще 90 гектаров новых садов появится на базе Казахского научно-исследовательского института плодоводства и овощеводства, Казахского национального аграрного исследовательского университета и хозяйства «Байсерке Агро».

Стратегическая миссия всей программы — возвращение апорта на международные рынки. Впрочем, как отмечает заместитель председателя правления Национального аграрного научно-образовательного центра Максим Сутула, на текущем этапе ключевая задача состоит в формировании устойчивой производственной базы.

Фото: instagram.com/max_sutula/

— Что касается вопросов экспорта, то сейчас наша основная задача — сформировать стабильную производственную базу. Тем не менее алматинский апорт уже сегодня активно презентуется на международном уровне. В последние годы он был представлен в штаб-квартире ФАО в Италии, на крупной сельскохозяйственной выставке в Германии и на международных форумах в России, — подчеркнул Максим Сутула.

По мнению экспертного сообщества, возрождение апорта даст мощный импульс как укреплению исторического бренда Алматы, так и динамичному развитию агротуризма. Если все запланированные в Дорожной карте мероприятия будут реализованы в полном объеме, Казахстан не только вернет свое легендарное яблоко на мировую арену, но и сбережет один из ключевых национальных символов для будущих поколений.