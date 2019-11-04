Возвращенные в рамках операции «Жусан» матери стали участницами проекта «Іскер ана»

НУР-СУЛТАН-АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 900 жительниц Атырауской области стали участницами проекта «Іскер ана», в том числе пять матерей, возвращенных на Родину в рамках операции «Жусан». Об этом сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал аким, сегодня в Атырауской области уделяется большое внимание поддержке социально уязвимых слоёв населения. В частности, с апреля текущего года в регионе реализуется эксклюзивный проект «Іскер ана», направленный на профильное обучение, открытие и расширение своего дела многодетных матерей, матерей-одиночек, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, а также матерей из малообеспеченных семей.

«Всего с апреля текущего года участие в проекте приняли свыше 900 жительниц Атырауской области, в том числе и женщины из отдалённых сел, а также 5 многодетных одиноких матерей, депортированных в страну в рамках специальной операции «Жусан». Кроме того, 319 лучших выпускниц курсов получили вещевые гранты в виде необходимого оборудования и принадлежностей для дальнейшего продолжения своего дела», - сказал Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

На данный момент проводится мониторинг деятельности участниц проекта «Іскер ана».

«В конце года планируется провести торжественное мероприятие с привлечением всех матерей, прошедших курс, где будет организована выставка-ярмарка товаров участников проекта и обучающие мастер-классы», – добавил аким Атырауской области.

Отметим, что на сегодняшний день многие участницы проекта овладели новой профессией и начали свой бизнес.

Обучающие курсы, стартовавшие в апреле 2019 года, ведутся по десяти видам профессий: повар, швея, бухгалтер, кадровик-делопроизводитель, массажист, специалисты салонов красоты – визажист, мастер маникюра, парикмахер. Также женщины смогут окончить бесплатные курсы по изучению английского языка (базовый уровень), компьютерной грамотности, по интернет-продажам.