Возвращенные из Сирии шымкентские дети адаптируются в обществе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Возвращенные на родину по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в ходе спецоперации «Жусан» с мест боевых действий в Сирии семьи проходят реабилитацию, адаптируются в общество, с детьми проводится работа в духе патриотического воспитания, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

С вернувшимися семьями проводят встречи работники управления внутренней политики и по делам религий, Центра изучения и анализа религиозных проблем, общественных фондов, центров социально-психологической, правовой поддержки и других организаций. В центрах адаптации с гражданками проводят разъяснительную работу психологи, теологи.

Не оставили без внимания вернувшихся на родину соотечественников и детей работники кукольного театра. Они поставили для них пьесы М.Байгута «Достық мектебі», И.Я.Златопольскго «Ләйлек». Увидевшие постановку дети приняли героев сказок, пустились в пляс под танцевальную музыку.

В ходе встречи с детьми директор театра Бахтияр Абилулы рассказал, что казахстанских детей ожидает светлое будущее, безоблачное небо. Подчеркнул, что надо всегда стремиться к тому, чтобы быть патриотом своей Отчизны, трудиться не жалея сил на благо своего народа, на благо общества.

В завершение мероприятия благотворительную акцию провели волонтеры общества «Шымкент жақсылық ордасы», в рамках инициативы «Шымкент – қайырымды қала» оказали помощь малообеспеченным семьям.

Автор: Айнур Акбаева