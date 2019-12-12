Возвращенные из Ирака казахстанские дети встретились с родными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дети, возвращенные из Ирака, встретились с родными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столичном Байтереке из 14 возвращенных из Ирака детей 10 встретились со своими родными. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, замакима столицы Бактияр Макен, советник министра образования и науки РК Раиса Шер.

«Я благодарна Елбасы, Президенту Казахстана, которые трудились для возвращения наших детей на Родину. Сегодня я встретилась со своими тремя внуками. Никуда их не отпущу, они будут со мной. Никому не отдам, сама буду воспитывать. Моей радости нет предела. Дома их ждет дедушка и другие члены семьи. Старшие два внука родились в Казахстане, они меня узнали, а младшая родилась там», - сказала бабушка Ыкылас из Уральска.

Как сообщил журналистам Е.Ашикбаев, сегодняшняя встреча считается логическим завершением проведенной специальной операции «Русафа».

«Мы позаботились об этих детях, но настоящая забота в семье. Поэтому, мы передаем их родным. Государство постарается оказать им всемерную помощь», - сказал он.

По словам Раисы Шер, 10 детей будут переданы родственникам, а 4 будут направлены в детский дом семейного типа. Это дети из одной семьи, их родственники живут в Карагандинской области. Они отказались от детей. Поэтому дети будут на государственном попечении.



