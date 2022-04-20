Возвращения к начальному плану по добыче нефти не исключил министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз объема добычи нефти в 2022 году снижается на 2 млн тонн. Об этом заявил глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, угроза остановок на КТК и ожидания, что может затянуться (ремонт - прим.) есть. Поэтому план был пересмотрен с 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн, то есть около 2 млн Этот план мы выполним. Более того, мы максимально используем наши альтернативные маршруты. Если ситуация на КТК разрешится быстрейшим образом, то, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану. 87,5 млн тонн - у нас ожидания такие», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Б. Акчулаков.

По словам министра, альтернативным каналом экспорта нефти является нефтепровод «Атырау-Самара», который имеет дополнительную мощность в 7 млн тонн, также мощности китайского нефтепровода - до 3 млн тонн и мощность в 3 млн через порт «Актау».

Вместе с тем, ситуацию по добыче нефти прокомментировал и и.о. министра национальной экономики Тимур Жаксылыков.

«Снижение добычи нефти негативно повлияет на динамику роста ВВП. Прогнозный объем добычи нефти составит 85,7 млн тонн. Но сейчас было сказано, что, возможно, будет увеличено. Если мы сравним с показателями прошлого года, то это всего на 0,2% составит снижение индекса физического объема добычи нефти по отношению к прошлому году. В прошлом году, напомним, показатель добычи составил 85,9 млн тонн», - отметил Т. Жаксылыков.

Напомним, по словам заместителя Премьер-Министра - министра финансов Ерулана Жамаубаева, ущерб в связи с аварией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) оценивается Казахстану в пределах 100-150 млрд тенге.