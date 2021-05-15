Возвращение на пепелище. Репортаж из Риддера

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Пожар охватил почти три сотни гектаров в поселке Лесхоз, что находится на окраине города Риддера. Десятки домов сгорели дотла. Пожар в Риддере 10 мая полностью уничтожил 272 гектара леса и 35 жилых домов. Огонь унес одну жизнь — погибла пенсионерка. Еще двое мужчин находятся в реанимации с ожогами. Без крыши над головой остались 72 человека. Среди них — 11 детей.Оставшиеся без крова до сих пор не могут отойти от шока и периодически посещают место пожара, в надежде отыскать остатки прошлой жизни. В тот страшный день люди бежали из домов, спасая свои жизни и унося лишь документы, оставляя в огне детские фотографии, иконы, мебель, технику, животных и стены, в которых прожили десятки лет. Что сейчас происходит с сельчанами, пережившими пожар, - в репортаже BaigeNews.kz, передает МИА «Казинформ».

Столько всего наживали и потеряли в один миг

Только 12 мая пожар удалось ликвидировать. На следующий день «погорельцы» смогли прийти туда, чтобы увидеть остатки своих домов. И вспомнить тот роковой день. Юлия Чуприкова 10 мая была дома.

«Мне позвонила мама, говорит, у вас там лес горит. Выхожу на улицу, смотрю — над нами чернота. Дым столбом. Потом дым ушел. Муж пришел с работы. Мы кофе пили. Стучатся полицейские, говорят: «Эвакуация». Выглядываю на улицу, а у нас уже забор горит. Я, что успела, взяла — документы на дом. Но акт сгорел, вылетел. Из вещей ничего не взяла — только телефон, сумку. И побежала. Возле калитки уже не ступить, через огороды побежала. Все в дыму. Искры летят на волосы и одежду. Кое-как выбралась. В шоке, в трансе, слезы на глазах. Все хозяйство сгорело. Мы только ремонт сделали. Кухонный гарнитур купили весной. Кур на 40 тысяч, корма на 80 тысяч. Копили деньги потихоньку. У меня со здоровьем неважно — я дома сижу. Уже и картошка пошла, и лук. «Викторию» (сорт клубники — прим. ред.) пересадили, капуста взошла. Осталось только помидоры высадить. Все сгорело дотла. Страшно», — рассказывает женщина.

Сначала ее супруг пытался потушить пожар, поливая водой из шланга. Но напор был очень слабым — тушишь с одной стороны, загорается с другой. Вмиг вспыхнули гараж, баня, огонь перекинулся на дом.

Но даже горящий дом семье не хотелось покидать.

«Я жила здесь 23 года. Икона сгорела от прабабушки. Детские фотографии, библиотека, столько всего наживали и потеряли в один миг», — говорит Юлия Чуприкова.

Рассказывая об этом нам, женщина перебирала остатки своего сгоревшего дома — вот флакончик от духов, который уцелел, вот куски новой плитки, ванная, отлетевшая на несколько метров, грядки на огороде...

Местные власти пообещали построить «погорельцам» дома в новом микрорайоне «Ботаника». Примерная площадь домов — 80 квадратных метров, плюс 10 соток земли и восемь квадратных метров для хозпостроек. Их передадут людям безвозмездно. За ними останутся и их земельные участки, на которых были сгоревшие дома.

В новом микрорайоне «Ботаника» уже начали строительные работы. Дома сдадут к 15 августа — так пообещал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Стройкой занимаются пять подрядчиков. Во сколько такая помощь обойдется государству, в акимате Риддера пока не говорят. Те, у кого дома сгорели не полностью, а частично, тоже должны будут получить компенсацию. Для этого пострадавшим нужно написать заявление.

«Люди написали заявления, порядка 45 заявлений. Оценщики оценят ущерб. Мы пока не будем делить людей (на тех, у кого сгорел дом полностью или частично — прим. авт.). У кого-то сгорел дом, у кого-то - просто туалет. Сейчас оценщики ущерб посчитают. Документы выдадут. Дальше будет уже работать комиссия. В микрорайоне «Ботаника» уже ведутся работы по подведению водо- и электросетей. Уже разделены земельные участки, работы по строительству начаты», — сказал руководитель аппарата акима Риддера Дархан Косантаев.

Пострадавшим уже показали место, где построят их новые дома. Большинство людей рады такой помощи. Однако не все желают жить в новом микрорайоне — если поселок Лесхоз находится среди деревьев, то новый район приближен к горам.

«Я там никого не знаю. Мне оттуда далеко до матери, до братьев, до дочери. Лучше бы нам здесь восстановили дом. На Ботанике будем заселяться, но и здесь будем восстанавливать», — говорит Юлия Чуприкова.

Убежал в чем был — в трико, сланцах, рубахе

Олег Жданов в день пожара замазывал в доме новые пластиковые окна. Где-то в 15:00 они с супругой увидели много дыма в лесу. Через полчаса он закончил замазывать окна и увидел, что дым уже перекинулся в сторону поселка. В это время на улице уже появились пожарные машины. Людей оповещали об эвакуации.

«Я своей говорю: собирай документы. Забежал в дом — кота нет. В сарае пять поросят было месячных. Я двери открыл, чтобы выгнать, они не выходят. А пламя уже выше деревьев за моим домом. Я думаю, сейчас сарай начнет гореть, они выбегут. И цыплят бройлерных у меня было 150 штук, им три дня всего было. Чтобы их выносить, нужно было в коробки перекладывать. Пришлось их оставить. Собак отцепил, уже дышать нечем было. Мы побежали. Я — в чем был — в трико, сланцах, рубахе. Кое-как залезли на насыпь, откуда я увидел, что дома уже горят вовсю», — рассказал Олег Жданов.

Но во время пожара он все же вернулся в дом — сарая уже не было, летняя кухня с цыплятами полыхала, как и дом. Курочки-несушки бегали в панике по улице. А собака забилась в будку.

«Я ее на руки взял, с ней пошел. Она тяжелая, руки уже устали, я ее отпустил. Она к забору прибилась. Пожарные подбегают, говорят: уходи, бросай, она спасется — сам спасайся. Мне пришлось ее оставить. Ее волонтеры нашли. Сейчас она на передержке находится. А котика так и не нашел. И ни одного поросенка», — говорит мужчина.

Сейчас они с супругой поселились у его мамы. Перспектива нового дома в районе «Ботаники» его устраивает.

«Место хорошее. Аким рассказал условия — нас устраивает. Сказали, что к середине августа все построят», — сказал Олег Жданов.

Соседку в одеяле полицейские вынесли уже мертвой

Татьяна Шматова до последнего не верила, что пожар уничтожит дома. Сюда она переехала 60 лет назад, когда ей не было и года. Этот дом построили ее родители. Она жила здесь со своим сыном.

«Мы ехали с сыном из города, купили корм курам. Увидели дым далеко. Сын меня высадил, сказал: проеду, посмотрю, что там случилось. Он приехал и говорит, что в Лесхозе пожар: «Перекинулся на нашу сторону, будь наготове». Я говорю: «Сына, перестань, что такое, сколько раз пожары были и нас миновало». Лес горел часто, но близко к домам не доходил. Я говорю: «Все будет хорошо». Спустя время, он говорит: «Мама собирай документы, уходи, пожар близко». Я говорю: «Ты что, давай шлангом, будем поливать. Пожар остановят». Следом проезжает пожарная машина. Я их остановила, смотрю им в глаза и кричу: «Мальчишки, тушите, помогайте». Но вокруг уже все полыхало. Они нас хотели вывезти. Полицейские кричали в рупор — выходить. Но я хотела спасти дом», — сказала Татьяна Шматова.

«Когда здесь бушевало пламя — это было что-то. Черно, страшно. Пламя высокое. И затрещал дом. Мы поняли, что горит соседний дом. Огонь вспышками, в разные стороны кидался. Прям слышны были эти порывы. Очень слабо шел напор воды. Мы слезами уже поливали (плачет — прим. авт.). Один из полицейских прям за шкирку меня схватил: «Бабушка, уходите». У меня ноги отнялись, я трясусь. Заскочила за документами. Что попало взяла и побежали на линию», — вспоминает Татьяна Шматова.

Семье удалось спасти дом. Сын Татьяны Антон остался во дворе и тушил пожар вместе с полицейскими, пожарными, соседями, волонтерами.

«Он помог мне на холм взобраться. Я оглянулась, а его нет. Сын же (плачет — прим. авт.). Я кричу. А он мне машет: «Уходи, мама». И такой угарный дым пошел, мы стали задыхаться. Я сестре звоню, говорю, мы полностью сгорели. Там такое пламя, огонь. С холма вижу, как сын с мужчинами бочки воды таскает и льет на дом...» — вспоминает Татьяна Шматова.

Ее сын Антон Антропов рассказал, что полицейские и пожарные выгоняли людей из поселка, призывали спасать свои жизни и оставить дома. Но мужчины все равно возвращались, к ним присоединялись и волонтеры.

«Когда я вернулся, у меня поинтересовались, есть ли баллоны, кислородные, газовые. Они были в гараже. Сотрудники полиции помогли сломать замок. Оттуда достали два кислородных баллона. Вытащили бетономешалку и компрессор. Это все уже накалилось, голыми руками вытаскивали. Они могли взорваться в любой момент», — вспоминает Антон Антропов.

В тушении пожара очень помогла скважина, которая была у его соседа Ильи Викторовича Пархоменко. Когда-то он пробурил ее для личного пользования.

Во время пожара мужчины ушли за пределы поселка за насосом и генератором. Назад их уже не пускали, они решили пойти в обход через лес.

«Нас кто-то принял за мародеров. Сосед с ломом на нас бежит. Мы кричим: «Да мы тушить бежим!». Все-таки прорвались. Активистов гражданских человек 10 было. Потом лесники подошли и пожарные. Около семи часов мы выкачивали воду. Очагов было очень много. На моем участке была большая концентрация гражданского населения. Нас сотрудники выгоняли, уходите, жизни спасайте. А мы тушили. Горящие искры летали, мы тушили. Землей закидывали. Женщины прибегали с бутылками, кастрюлями воды. Нигде воды не было, они откуда-то брали. Народом мы отстояли свои дома», — рассказал Илья Викторович.

У Татьяны Шматовой сгорели хозпостройки — баня, дровник, курятник, туалет. Но это она считает мелочью, главное — уцелел дом.

«Тем, у кого дома сгорели, — в два раза тяжелее. А нам-то что плакать. Все восстановим — руки-ноги есть. Конечно, у меня мужской поддержки нет, только сын, моя опора и надежда. У него рука, поясница, нога повредились, но ничего. Сильнее пострадал наш сосед, который в реанимации лежит. Он тоже тушил. 80 процентов ожога. У него сестра скончалась от сердечного приступа, но говорят, что задохнулась. Ее полицейские выносили в одеяле уже мертвую. Состояние после пожара было такое, что жить не хотелось. Сейчас уже шок проходит, жизнь продолжается», — сказала Татьяна Шматова.

Возгорания продолжались и на следующий день. Но в поселке дежурят пожарные и оперативно реагируют.

Нас поселили в профилактории

Анна Есинева в день пожара спала после ночной смены. Проснулась она в 15:30, когда огонь уже добрался до поселка. Она вышла на крыльцо, когда пожарные оповещали об эвакуации.

«Пришел полицейский, сказал уходить. Соседка заливает дом, все кричат, я не пойму, что происходит. Забежала домой, захватила документы, но не смогла спасти военный билет мужа и свидетельство о рождении. На тумбочке захватила часы мужа, свою сумочку. Но замешкалась, потому что в доме были баллоны. Я отключила один баллон от газа, и с полицейским мы вытащили два из дома. Я схватила телевизор и электропилу, бросила их к полицейскому в машину. И побежала на железную дорогу. Люди в основном бежали на мост в сторону кладбища. Оттуда уже их забирали родственники, друзья», — рассказала женщина.

Ее супруга в этот день дома не было. А сын, который жил отдельно, не мог дозвониться до женщины. И приехал в горящий дом.

«А там уже все горело. Он подпалил руку, уехал», — рассказывает Анна Есинева.

Потом связь восстановилась, все друг друга нашли, супруги переночевали у друзей.

«У сына однокомнатная квартира, он живет с семьей. Пострадавшим предложили помощь — пожить в профилактории ТОО «Казцинк» (казахстанской металлургической компании — прим. ред.). Мы приняли эту помощь. Сейчас живем там, нам организовали бесплатное трехразовое питание. Спасибо всем за помощь и такое внимание», — сказала Анна Есинева.

Их дом сгорел полностью. Вдобавок сгорела и машина, которая стояла в гараже. Женщина не смогла ее отогнать, так как в ней не было аккумулятора — его одалживали соседям еще до пожара.

Супруг Анны Кайрат Есинев показал нам, как выглядит временное место проживания, которое пострадавшим предоставил «Казцинк».

«Живу здесь рядом с соседом, который жил с нами через дорогу. Здесь мы будем до того момента, пока нам не предоставят дома на «Ботанике». Это будет новый микрорайон, ближе к горам, чистый воздух. Старый участок я огорожу, может со временем что-то и построю. Огромное спасибо всем, кто остался небезразличен. Не только в Риддере, но и в Усть-Каменогорске, России, Казахстане. Спасибо государству, что позаботилось о нас», — сказал Кайрат Есинев.

В помощь пострадавшим в городе развернули несколько пунктов помощи, в которых работают волонтеры. Один из них находится в Риддерcком аграрно-техническом колледже.

«Люди помогают, даже делятся последним. Продукты, одежда, хозтовары, игрушки. Приезжают с помощью даже из других районов и городов. Буквально вчера звонили предприниматели из Усть-Каменогорска — спрашивали, что нужно и куда привезти. Никто никого не заставляет. Помощи достаточно и все это делают добровольно», — сказал директор колледжа Сункар Аскаров.

Местные жители о подозреваемом: «Испугался, убежал и никому не сказал»

Ранее сообщалось, что полиция уже задержала подозреваемого в пожаре. Им оказался «ранее не судимый, работающий 35-летний житель Риддера, неосторожное обращение с огнем которого привело к таким тяжким последствиям».

На месте пожара полицейские отказались давать подробную информацию, ссылаясь на тайну следствия. Но среди местных жителей быстро распространились слухи о возможном виновнике произошедшего.

«Я встретил знакомых, которые говорили, что в тот день машину уже выявили. Какой-то серебристый «форик» (Subaru Forester — прим. авт.) с российскими госномерами. Где возле Усть-Каменогорска их поймали. Личность установили. Мужчина 35 лет. Это было неаккуратное обращение с огнем. Вроде своими силами пытались затушить, испугались и убежали. И никому не сообщили. А еще были огромные порывы ветра, которые повлияли. Около 20 метров в секунду. С земли пыль поднимало», — рассказал Илья Пархоменко.

Местные отмечают, что гости, которые приезжают в Риддер, всегда хотят посмотреть на природу. Да и сами жители Риддера часто выезжают полюбоваться красотами или могут пойти за грибами.

«Костры выкладывают, лавочки. В основном на горной реке Громотуха. От города можно за 30 минут до экологически чистого райского места добраться», — говорит Илья Викторович.

Сейчас же вблизи поселка полюбоваться в ближайшие годы будет не на что — лес выгорел дотла.

«Вся живность сгорела, лет пять уже ничего расти не будет. Сгоревшие деревья нужно выпиливать, чтобы паразитов не было. Лесхоз, скорее всего, будет рубки производить», — сказал Илья Викторович Пархоменко.

Местные власти также задумались о том, чтобы огородить жилой массив от леса противопожарной полосой, чтобы ситуация не повторилась в будущем.









Напомним, 10 мая 2021 года в 13:55 часов в городе Риддере начался масштабный пожар. 12 мая в 14:30 лесной пожар был ликвидирован на площади 272,4 га.

Из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 годов рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

По факту пожара начато досудебное расследование по статье «Неосторожное обращение с огнем» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Полиция задержала подозреваемого виновника пожара в Риддере.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что до конца августа погорельцы получат ключи от новых домов. Пять строительных компаний возведут по семь домов в новом микрорайоне «Ботаника».

Фото Бауыржана Жуасбаева