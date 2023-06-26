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Возвращение казахстанцев в связи с ситуацией в России прокомментировали в МИД РК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июня 2023, 17:33
Возвращение казахстанцев в связи с ситуацией в России прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Изъявляли ли желание возвратиться на Родину граждане РК в связи с возникшей ситуацией в России? На этот вопрос ответил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ситуации в России, были студенты, которые хотели вернуться в страну. За последние 2-3 дня было много вопросов касательно эвакуации наших граждан. Хочу отметить, что граница между двумя странами открыта. Авиасообщение тоже в порядке, поезда и транспорт курсируют. Поэтому у каждого своя воля. Это не тот случай, когда мы эвакуируем наших граждан», - сказал Айбек Смадияров.

Также представитель МИД высказал мнение относительно позиции Казахстана по ситуации в соседней стране в целом.

«Позицию Казахстана четко озвучил Глава государства. Это внутреннее дело России», - добавил Айбек Смадияров.


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