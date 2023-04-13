Возвращение к истокам: как свойства саумала, кумыса и шубата делают нас здоровыми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О полезных свойствах казахских национальных напитков говорилось не раз. Многие помнят пик пандемии коронавируса, когда казахстанцы массово ринулись в села, чтобы просто насладиться стаканом свежевыдоенного кобыльего молока и излечиться от недуга. Как отмечали врачи, саумал, кумыс, шубат поддерживают иммунитет и обладают лечебными, полезными свойствами. Некоторые же называют саумал «продуктом долголетия». Гастроэнтеролог, профессор Больницы Медицинского Центра УДП РК Бакытжан Бимбетов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как полезные свойства саумала, кумыса и шубата делают нас здоровыми.

«У нас остро стоит проблема с гепатитом Д. Нет специального препарата против гепатита Д. Также имеется проблема в отношении метаболически ассоциированных заболеваний, то есть, нарушение метаболизма в организме: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, метаболически ассоциированные заболевания, а также онкологические заболевания. С каждым разом растет число лиц, страдающих от лишнего веса, ожирения. По мировой статистике в развитых странах 33% людей страдают лишним весом. Если ежедневно ко мне приходят 10 пациентов, то 3% из них – с этой патологией. Зачастую это связано с образом жизни, питанием, стрессовыми ситуациями, отсутствием физической активности. Люди долго сидят на одном месте в течение дня, но принимают пищу в таком же количестве, как те, кто физически активны. По определению ВОЗ, здоровье – это не просто отсутствие болезней, дефектов, это совокупность физических, психических, социально-экономических благополучий», – отметил врач-гастроэнтеролог Бакытжан Бимбетов.

Саумал – базисный продукт при всех заболеваниях

Поэтому, по словам спикера, мы должны уделять больше внимания профилактическим мероприятиям, оздоровлению нации.





«В этом плане стоит отметить лечебно-диетические свойства кобыльего молока, кумыса, шубата. Мы провели большую работу по исследованию лечебно-диетических свойств кобыльего молока при стеатогепатите (воспалительный процесс печени на фоне её жирового перерождения). При этом, мы получили фантастические результаты. Результаты даже получились лучше, чем те лекарства, которые внесены в протокол лечения по данному заболеванию. Одновременно снижались не только показатели печени, но и уровень холестерина, триглицеридов, появились и другие положительные результаты: улучшились физическая активность, работоспособность и физическая сила, а также улучшился сон. Саумал, кумыс – наши национальные напитки. Мы должны их популяризировать и работать с этим продуктом. Я его считаю базисным продуктом при всех заболеваниях. Если на этой базе устраивать специфическую терапию, то получим результат в полтора-два раза больше, чем без него», – отметил он.

О применении кобыльего молока в онкологии

Врачи уже доказывают эффективность кобыльего молока в профилактике и лечении различных заболеваний. Накануне стало известно о том, что казахстанские учёные совместно с Казанским университетом Татарстана получили инновационный патент на применение кобыльего молока в лечении онкологических заболеваний.

«Моя диссертантка-онколог проводит исследование по применению пастеризованного сухого кобыльего молока при химиотерапии рака молочной железы. Эта терапия агрессивная и вызывает много побочных явлений: плохо переносится, снижается качество жизни, вызывает анемию, снижение лейкоцитов и тромбоцитов, появляются тошнота, рвота, дискомфорт, слабость и недомогание. Мы провели научное исследование: одной группе прописали химиотерапию с кобыльим молоком, другой группе – без. Затем мы сравнили этирезультаты. Результаты получились лучше в группе больных, которых лечили с кобыльим молоком», – рассказал корреспонденту «Казинформа» гастроэнтеролог Бакытжан Бимбетов.

По его словам, во-первых, пациенты хорошо перенесли химиотерапию с кобыльим молоком, у них улучшилось качество жизни, значительно улучшились лабораторные показатели по побочным эффектам в виде анемии, у некоторых больных даже не развивалась анемия.





«Результаты по эффективности лечения пока в работе, проводится статистическая обработка. Пока мы не можем сказать, в какой группе эффективность химиотерапии лучше, в какой группе хуже. Но факт в том, что применение кобыльего молока при химиотерапии дало такой хороший результат. Данная форма молока в виде порошка очень удобна для дозирования. Мы запатентовали данный результат вместе с учёными из Татарстана с такой целью, чтобы об этом знали не только в Казахстане, но и за его пределами», – отметил Бакытжан Бимбетов.

Профессор добавил, что пастеризованное кобылье молоко можно давать детям раннего возраста, реанимационным пациентам, беременным женщинам, пожилым людям.

При приеме верблюжьего молока в течение двух месяцев у ребенка прошли все симптомы аутизма

«В свое время лауреат Нобелевской премии, академик Илья Мечников называл кобылье молоко продуктом долголетия. Оно улучшает микрофлору кишечника, и тем самым, повышает иммунитет. Дальше иммунитет работает самостоятельно в лечебно-профилактическом направлении. Можно много рассказывать про полезные свойства кобыльего молока. Мы часто наблюдали за людьми, которые регулярно принимали кобылье молоко и кумыс, и доживали до 90 лет и более. Это действительно помогает. Недавно получили очень интересную информацию от московских коллег, это был случай из практики: при приеме верблюжьего молока в течение двух месяцев у ребенка прошли все симптомы аутизма. Это фантастический результат. До этого ребенка обследовали по всем параметрам, и после, он получал самые современные методы лечения, что есть в мире в настоящее время. Все методы лечения не дали должного результата. Затем один из врачей порекомендовал пить верблюжье молоко. Ребенок с удовольствием принимал пастеризованное порошковое верблюжье молоко казахстанского производства (ТОО «Евразия инвест, l.t.d.»), и через два месяца впервые в жизни произнес фразу «мама, дай мне молоко», – поделился профессор Бакытжан Бимбетов.





По своему составу саумал равноценен материнскому молоку

Бакытжан Бимбетов уже долгие годы изучает свойства народных напитков и каждый раз удивляется полученным результатам.

«Удивляюсь, когда пациенты выздоравливают от цирроза печени. В течение короткого времени улучшаются все показатели, печень становится более мягкой, растворяются камни желчного пузыря и в почках. Таких результатов очень много. Верблюжье молоко хорошо помогает при сахарном диабете, он нормализует сахар в крови. Многие люди об этом не знают. Данное молоко является прекрасным средством для восстановления организма после тяжелых операций, инфекционных заболеваний, при различных онкологических недугах, истощенным больным», – считает врач-эндокринолог.





Профессор также назвал полезным конский жир.

«Конский жир считается диетическим жиром. Он легче переваривается, чем свиной жир и бараний жир. Конина относится к диетическому мясу. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях печени, рекомендую конину, можно принимать и конский жир. В домашних условиях вы можете провести эксперимент: поставьте на стол бараний жир и конский жир. На солнце быстрее расплавится конский жир, а бараний жир не расплавится. То же самое происходит и внутри организма. Когда ребенок рождается, он питается только материнским молоком. В его составе есть все необходимые белки, жиры, углеводы, а также витамины и минеральные вещества для роста организма. Кобылье молоко по химическому составу очень похож на материнское молоко. Казахи раньше не знали про овощи и фрукты, соответственно, их не употребляли. Они принимали кобылье молоко, кумыс, мясо, были здоровыми, скакали на конях, и охраняли свою огромную территорию. Кроме того, кобылье молоко улучшает кожу, отбеливает, дает все необходимое для роста ребенка, повышает продолжительность жизни. В свое время Ибн Сина вылечил одного визиря от мочекаменной болезни с помощью кобыльего молока. Основоположник терапии Сергей Боткин называл кобылье молоко лучшим продуктом при лечении туберкулеза легких», – отметил Бакытжан Бимбетов.





Во время пика пандемии коронавируса о пользе национальных напитков также рассказывал доктор медицинских наук, профессор Ерболат Даленов. По его словам, содержащиеся в саумале кислота и белок, альбумины и аминокислоты способствуют образованию антител. Антитела действуют против вируса, ослабляют их воздействие. Соответственно для предотвращения болезни нужно пить саумал, кумыс и шубат.

«В период пандемии видел, как люди с 3-х часов ночи вставали в большую очередь, чтобы успеть к 9 часам, чтобы выпить свежевыдоенное кобылье молоко. Они ночевали в машинах у дома, где продавали саумал. Не пропускали никого без очереди, готовы были драться за стакан саумала. Фермеры не успевали приготовить кумыс, на это молока не хватало. Как это все объяснить? Это все неспроста? Значит, народ знает об эффективности саумала. Хочется, чтобы нас услышали на верхах, чтобы наши национальные продукты вошли в протоколы диагностики и лечения Минздрава, как лечебно-диетический, профилактический и реабилитационный продукт. От этого выигрывают все – пациенты быстрее выздоравливают, уменьшаются осложнения заболеваний и побочные эффекты от агрессивной фармакотерапии, а государство экономит деньги на лечение дорогостоящих заболеваний. Наша цель – чтобы люди дольше жили, меньше болели, были трудоспособными», - добавил профессор Бакытжан Бимбетов.