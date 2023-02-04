Возвращение к истокам и повышение доходов сельчан – итоги поездки Президента в Жамбылскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая пятница февраля выдалась плодотворной для Касым-Жомарта Токаева. Утром Президент подписал Указ об очередном призыве граждан на воинскую службу, а чуть позже стало известно о том, что Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. За полдня Касым-Жомарт Токаев успел побеседовать с представителями интеллигенции региона и ремесленниками, встретился со школьниками и студентами, увидел, как развиваются сельские территории. Подробнее – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Город Тараз славится историческими памятниками и культурными центрами. Этот город сумел соединить древние страницы уходящего в глубину веков исторического повествования и современные ритмы молодого, обновляющегося полиса. Символично, что визит Главы государства начался с возложения цветов к памятнику писателю Шерхане Муртазе.

«Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман «Қызыл жебе» и другие произведения, а книга «Бір кем дүние» актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

После возложения цветов к памятнику Шерхану Муртазе Глава государства побеседовал с представителями интеллигенции Жабылского региона. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания нашей страны важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании.

«Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана», - сказал Глава государства.

После встречи с представителями интеллигенции Жамбылского региона Президент посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы. Некогда популярная среди местного населения и гостей гостиница Тараз несколько лет назад была переоборудована под общежитие. Касым-Жомарт Токаев воочию убедился в том, что сегодня здесь созданы все условия для комфортного проживания 500 студентов.





В ходе беседы с преподавателями и студентами Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сфера образования находится в фокусе особого внимания государства. Созданы все необходимые условия для тех, кто желает получать знания. Президент подчеркнул, что именно молодежь – будущее Казахстана. И наступает время нового поколения, новой плеяды. Поэтому очень важно получить хорошее образование.

«Как говорил Абай, «совершенный человек» в первую очередь должен обладать ясным и острым умом, проницательностью и стремлением к знаниям. Во всем он должен стремиться достичь результата. Но именно в мире знаний нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть в поиске. Именно от вас зависит прогресс и процветание нашей страны. Мы искренне верим в вас и возлагаем на вас большие надежды. Желаю всем успехов!» - сказал Глава государства.

Президент посмотрел, в каких условиях проживают студенты и поделился личными воспоминаниями со студенческих времен.

«Когда учился в Москве, я тоже жил в таком общежитии. В одной комнате жили 4 студента, один из них вьетнамец, второй – поляк и один русский парень. Условия были неплохие», - поделился Касым-Жомарт Токаев.

Не остались без внимания Президента и дети. Глава государства посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района. Школа полностью оснащена материально-техническим оборудованием: 32 учебных кабинета, четыре компьютерных класса, два лингафонных кабинета, один кабинет робототехники, один спортивный зал, мастерская, библиотека, медицинский пункт и столовая. Организован школьный транспорт для детей из близлежащих сел. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023–2025 годах в Жамбылской области запланировано строительство 13 школ на 9 500 мест. Восемь из них будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.

Еще одно предприятие в Байзакском районе, куда наведался Глава государства – птицефабрика в селе Мырзатай. На птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которая поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

Глава государства всегда уделяет особое внимание вопросам повышения доходов сельчан. Направленная на эти цели программа «Ауыл аманаты» успешно реализуется в селе Талас Байзакского района. В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Костобе-2019», расположенный в этом селе. Кооперативу «Костобе-2019» был предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.

В целом в рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям были выделены кредиты на сумму 886 млн тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счет разведения скота, садоводства.

Глава государства провел беседу с сельхозтоваропроизводителями Жамбылской области и отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.

«Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания Президентом, стал Указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев также посетил дом одного из местных жителей и осмотрел его личное подсобное хозяйство. Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта «Ауыл аманаты» получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5 %. Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только кормит свою семью, но и обеспечил работой двух жителей села. Сельчанин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота. Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат.

В ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области. Президент посетил недавно построенную поликлинику в селе Сарыкемер Байзакского района, оснащенную высокотехнологичным современным оборудованием. Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. В целом в регионе в 2023-2024 гг. запланировано строительство 30 медицинских объектов, на которое выделено 5,2 млрд тенге.

В завершение поездки Президент посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе «Көне Тараз». 29 ремесленников представили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия. В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции «Киіз үй» были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

Необходимо отметить, что недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.





Фото: t.me/aqorda_resmi



