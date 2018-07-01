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Возвращение генерала Дустума в Афганистан: В аэропорту Кабула произошел взрыв

22 Июля 2018 19:41 324
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Возвращение генерала Дустума в Афганистан: В аэропорту Кабула произошел взрыв

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Взрыв прогремел в воскресенье близ аэропорта Кабула вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Согласно его данным, взрыв большой силы раздался в толпе сторонников Дустума на окраине аэропорта. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.

«Вероятно, нападение было совершено террористом-смертником», - указал агентству пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, добавив, что необходимо оплакивать жертв инцидента.

Как отмечает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на местных чиновников, большинство погибших - сотрудники сил безопасности.

Чартерный рейс без опознавательных знаков с первым вице-президентом Афганистана на борту приземлился в воскресенье в 16:30 по местному времени (18:00 по Астане) в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Сотни человек, в том числе высокопоставленные чиновники, собрались на взлетно-посадочной полосе, чтобы приветствовать вернувшегося на родину вице-президента, который провел в Турции 14 месяцев.

 

 

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Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
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