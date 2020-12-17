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Возвращаемый модуль китайского зонда «Чанъэ-5» доставил на Землю лунные образцы

17 Декабря 2020, 12:45
Возвращаемый модуль китайского зонда «Чанъэ-5» доставил на Землю лунные образцы

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Возвращаемый модуль китайского зонда «Чанъэ-5» приземлился рано утром в четверг, 17 декабря, доставил на Землю лунные образцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

Космический аппарат приземлился в 01:59 по пекинскому времени на территории Сыцзыванского хошуна автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай), сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

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Возвращение модуля на Землю знаменует собой успешное завершение плана программы исследования Луны, состоящего из трех этапов: облет Луны, посадка на Луну и доставка образцов лунного грунта на Землю. Программа стартовала в 2004 году.

«Чанъэ-5» - одна из самых сложных и напряженных миссий в истории аэрокосмической отрасли Китая. Запуск зонда, состоящего из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета и возвращаемого модуля, состоялся 24 ноября. 1 декабря взлетно-посадочный комплекс прилунился к северу от Пика Рюмкер (Mons Rumker) в Океане Бурь (Oceanus Procellarum или Ocean of Storms) на видимой стороне Луны.

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Эта миссия позволила Китаю впервые в своей истории выполнить несколько задач, в том числе собрать образцы лунного грунта, совершить взлет с поверхности внеземного тела, произвести сближение и стыковку на орбите Луны, а также осуществить высокоскоростной вход в атмосферу Земли и возвращение аппарата с образцами грунта.

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