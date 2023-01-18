Возвращаемся к уровню середины 90-х годов – депутат о росте цен в Казахстане

18 Января 2023, 12:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айкын Конуров поднял вопросы роста инфляции и цен на товары в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими. Инфляция за прошлый год составила 20,3%, т.е. в 3-5 раз превышает заявленную цель 4-6%. Реальный рост потребительских цен на товары, определяющих благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3% при том что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств», - сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Фактически, по его мнению, происходит возврат к уровню середины 90-х годов. Все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами.

«Существует, безусловно, ряд объективных внешних факторов – в первую очередь, рост глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения 7,4%. Но все же ее темпы в два с половиной раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не «импортируем» инфляцию, а успешно «производим» ее сами, благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей», - считает депутат.

При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры.

«Ранее вся ставка была сделана на создание так называемой Национальной товаропроводящей системы, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров. Но эта инициатива, призванная сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными. Между тем, истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию. Иными словами, это попытка тушить пожар бензином. Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отвечает современным реалиям», - заявил мажилисмен.

Для решения проблем А. Конуров считает необходимым реализовать следующие меры:

«Во-первых, повышение производительности труда, особенно в агропромышленном комплексе. Во-вторых, сокращение непроизводительных расходов в государственном и квазигосударственном секторе. В-третьих, снижение производственных издержек, в том числе за счет модернизации критически изношенной энергоинфраструктуры. В-четвертых, стимулирование сбережений и внутренних инвестиций».