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Возведенные четыре тысячи лет назад памятники нашли в Восточном Казахстане

23 Августа 2021 15:36
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Возведенные четыре тысячи лет назад памятники нашли в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ученые Евразийского национального университета нашли памятники, возведенные четыре тысячи лет назад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Учеными кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета найдены пирамидообразные каменные памятники, возведенные четыре тысячи лет назад. Раскопки были начаты в 2014 году возле села Токтамыс Абайского района.

По словам заведующего кафедрой Улана Умиткалиева, историческая находка, обнаруженная в Восточно-Казахстанской области, относится к раннему бронзовому веку. На каменные памятники нанесены изображения лошадей и диких зверей.

Кроме того, в древнем строении найдены кости людей и животных. Отечественные ученые, исследовав их совместно с японскими коллегами, отметили, что им 3 856 лет.

Для строительства памятника использовано 10 тысяч тонн камня. Возле памятника также найдено место еще одного шестигранного архитектурного объекта. Его исследования продолжатся.


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#Восточно-Казахстанская область   #Вузы   #История Казахстана  
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