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    20:41, 12 Март 2021 | GMT +6

    Возведенную на незаконно занятом земельном участке постройку демонтировали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судебный исполнитель столичного департамента юстиции исполнил требование освободить незаконно занятый земельный участок, вынесенное на основании решения районного суда города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» официальный сайт акимата города.

    «Судебным исполнителем территориального отдела по исполнению требований неимущественного характера департамента юстиции города Нур-Султана 11 марта исполнено требование исполнительного документа, вынесенного на основании решения Алматинского районного суда г. Нур-Султана, об обязательстве должника освободить незаконно занятый земельный участок, находящийся в государственной собственности, общей площадью 0,05875 га (587,5 кв.м.) расположенного по адресу: город Нур-Султан, района Алматы, улица Манаса, 21, путем сноса (демонтаж) хозяйственно-бытовой постройки и металлического ограждения», - говорится в сообщении департамента юстиции города Нур-Султана.


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